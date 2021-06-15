"Ползающий гарнир": мясо со слизняком подали клиенту в ресторане на пляже Одессы (видео)

Мужчина показал блюдо от ресторана "Caleton" с неприятным бонусом, однако многие пользователи социальной сети ему не поверили.

Одессит Сергей Иванченко пожаловался на мясо со слизняком, которое ему подали в ресторане на пляже "Caleton" в Одессе. Недовольный клиент опубликовал видео и рассказал подробности на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам мужчины, на выходных он посетил знаменитый пляжный клуб "Caleton", чтобы отдохнуть на море. Пока ждал друга, одессит решил заказать шашлык в местном ресторане, но вместе с жареным мясом ему подали "ползающий гарнир". На видео можно заметить слизняка, который сновал среди кусочков мяса, пытаясь выбраться из пластиковой коробки.

"Я так высадился, первый раз у меня такое. Так что, отношение скотское на этом вашем хваленом Калетоне, кормят гнилятиной, больше туда х*р пойду", — заявил мужчина в своем посте.

Сергей Иванченко также возмутился, что еду для него очень долго готовили. Как отметил мужчина, на одесском пляже есть заведения получше пляжа "Калетон", который завоевал славу места для молодежных тусовок.

В комментариях пользователи предположили, что Сергей Иванченко сделал такое видео намеренно для дискредитации "Caleton":

"Видать конкурент, уж очень наигранно. Да и червячок очень уж живенький, только что запущенный)))"; "И сколько такое исполнение заказа стоит?"; "реально наигранно!!!! знаю подобную ситуэйшин в Николаеве с колбасным магазином!!!!".

[ + – ] Комментарии под постом Сергея Иванченко Фото: Скриншот

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