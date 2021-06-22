Американская пенсионерка случайно обнаружила на своем счету миллиард долларов

Теперь женщина пытается найти того, кому принадлежат деньги, и как можно скорее вернуть их.

Джулия Йонковски из Ларго (штат Флорида, США) отправившись к ближайшему банкомату, чтобы снять $20, внезапно обнаружила, что после того, как аппарат выдал ей требуемую сумму, у нее на счету осталось $999 985 855,94, сообщает WFLA.

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Женщина такому банковскому сюрпризу не обрадовалась, хотя теперь, получается, что она стала 615-ой в списке самых богатых американцев. Джулия всячески пытается выяснить, откуда у нее на счету взялся миллиард долларов, и как можно скорее вернуть эти деньги законному владельцу.

"Боже мой, я была в ужасе. Я знаю, что большинство людей подумают, что они выиграли в лотерею, но я была в ужасе", – рассказала она в комментарии ресурсу.

[ + – ] Джулия Йонковски Фото: Скриншот видео

Йонковски обратилась в местный Chase Bank, но никто из финучреждения не ответил на ее звонки, поскольку были выходные. Однако пенсионерка все же надеется найти того, кому принадлежат средства, и не собирается присваивать чужое.

"Я знаю, что читала рассказы о людях, которые брали деньги или забирали деньги, а затем им приходилось возвращать их, и я бы все равно не стала этого делать, потому что это не мои деньги. Это меня немного пугает, потому что вы знаете, что такое киберугрозы. Вы знаете, я не знаю, что и думать", – сказала Йонковски.

На данный момент неясно, что стало причиной сбоя, сделавшего Йонковски миллиардером. В банке ситуацию пока что никак не прокомментировали, а Йонковски надеется, что лишний миллиард будет снят с ее счета как можно скорее.

Ранее мы писали о том, что в Австралии неизвестный выиграл в лотерею Set for Life $4,8 млн, однако уже полгода не забирает свой выигрыш. У него остался только один месяц, чтобы предъявить свои права.