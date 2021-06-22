Американська пенсіонерка випадково виявила на своєму рахунку мільярд доларів

Тепер жінка намагається знайти того, кому належать гроші, і якомога швидше повернути їх.

Джулія Йонковскі з Ларго (штат Флорида, США) вирушивши до найближчого банкомату, щоб зняти $20, раптово помітила, що після того, як апарат видав їй необхідну суму, у неї на рахунку залишилося $999 985 855,94, повідомляє WFLA.

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Жінка такому банківського сюрпризу не зраділа, хоча тепер, виходить, що вона стала 615-ою в списку найбагатших американців. Джулія всіляко намагається зʼясувати, звідки у неї на рахунку взявся мільярд доларів, і якомога швидше повернути ці гроші законному власнику.

"Боже мій, я була в жаху. Я знаю, що більшість людей подумають, що вони виграли в лотерею, але я була в жаху", — розповіла вона в коментарі ресурсу.

[ + – ] Джулія Йонковскі Фото: Скриншот видео

Йонковскі звернулася до місцевого Chase Bank, але ніхто з фінустанови не відповів на її дзвінки, оскільки були вихідні. Однак пенсіонерка все ж сподівається знайти того, кому належать кошти, і не збирається привласнювати чуже.

"Я знаю, що читала розповіді про людей, які брали гроші або забирали гроші, а потім їм доводилося повертати їх, і я б все одно не стала цього робити, тому що це не мої гроші. Це мене трохи лякає, тому що ви знаєте, що таке кіберзагрози. Ви знаєте, я не знаю, що й думати", — сказала Йонковскі.

Наразі незрозуміло, що стало причиною збою, який зробив Йонковскі мільярдеркою. У банку ситуацію поки ніяк не прокоментували, а Йонковскі сподівається, що зайвий мільярд буде знятий з її рахунку якомога швидше.

Раніше ми писали про те, що в Австралії невідомий виграв у лотерею Set for Life $4,8 млн, проте вже півроку не забирає свій виграш. У нього залишився тільки один місяць, щоб предʼявити свої права.