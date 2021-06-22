Джастин Бибер в кроссовках и костюме встретился с президентом Макроном

Певец обсудил с лидером европейской страны вопросы, связанные с молодежью

24-летняя Хейли Бибер и ее супруг, 27-летний Джастин Бибер, сейчас гостят в Париже и, кроме того, что радуют местных папарацци появлением на публике в разнообразных нарядах, решили совместить приятное с полезным и приняли приглашение Эммануэля Макрона и его супруги Брижит Макрон в Елисейский дворец. Об этом пишет Le Figaro.

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Визит пары совпал сразу с несколькими крупными событиями — стартом традиционного городского музыкального фестиваля Fête de la musique, который проводится с 1982 года, и открытием отреставрированного универмага Samaritaine, на котором присутствовал и сам Макрон.

Пара явилась с официальным визитом к президентской чете в нарядах, которые уже успели обсудить модные критики.

Они отметили, что хоть Бибер и приоделся для встречи с Макроном в костюм Celine, но кроссовки внесли некоторый диссонанс.

Также раскритиковали Хейли Болдуин-Бибер, которая выбрала для визита в Елисейский дворец платье за тысячу долларов от LaQuan Smith и босоножки на высоком каблуке от бренда Femme LA.

Модель выглядела прекрасно, однако ее платье с открытой спиной и животом уже назвали слишком открытым для встречи с главой государства.

Брижит Макрон, к слову, оделась, как требует этикет: белое платье с кардиганом и лодочки на высоком каблуке.

О чем именно говорили канадский певец и президент Франции – неизвестно, официально тема беседы не озвучивалась, однако инсайдеры сообщили, что они обсуждали вопросы, связанные с молодежью.

[ + – ] Все фото: Twitter Soazig de la Moissonnière

А если судить по фото, то даже станцевали и Макрон продемонстрировал гостям памятные фото, что украшают столик в гостиной Елисейского дворца.

Французские СМИ уже отметили, что Макрон встретился с Бибером, чтобы отвлечься от падения собственных рейтингов. Во время недавнего визита на юго-восток Франции президент даже схлопотал по лицу от недовольного местного жителя.