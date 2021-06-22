Джастін Бібер у кросівках і костюмі зустрівся з президентом Макроном

Співак обговорив із лідером європейської країни питання, пов'язані з молоддю.

24-річна Гейлі Бібер і її чоловік, 27-річний Джастін Бібер, зараз гостюють в Парижі й, крім того, що радують місцевих папараці появою на публіці в різноманітних нарядах, вирішили поєднати приємне з корисним і прийняли запрошення Емманюеля Макрона та його дружини Бріжит Макрон у Єлисейський палац. Про це пише Le Figaro.

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Візит пари збігся відразу з декількома великими подіями — стартом традиційного міського музичного фестивалю Fête de la musique, який проводиться з 1982 року, і відкриттям відреставрованого універмагу Samaritaine, на якому був присутній і сам Макрон.

Пара зʼявилася з офіційним візитом до президентського подружжя в нарядах, які вже встигли обговорити модні критики.

Вони зазначили, що хоч Бібер й одягнув для зустрічі з Макроном костюм Celine, але кросівки внесли певний дисонанс.

Також розкритикували Гейлі Болдвін-Бібер, яка вибрала для візиту в Єлисейський палац сукню за тисячу доларів від LaQuan Smith і босоніжки на високих підборах від бренду Femme LA.

Модель виглядала чудово, проте її сукню з відкритою спиною і животом вже назвали занадто відкритою для зустрічі з главою держави.

Брижіт Макрон, до речі, одяглася, як вимагає етикет: біла сукня з кардіганом і човники на високих підборах.

Про що саме говорили канадський співак і президент Франції — невідомо, офіційно тема бесіди не озвучувалася, проте інсайдери повідомили, що вони обговорювали питання, повʼязані з молоддю.

[ + – ] Усі фото: Twitter Soazig de la Moissonnière

А якщо судити за фото, то навіть станцювали і Макрон продемонстрував гостям памʼятні фото, що прикрашають столик у вітальні Єлисейського палацу.

Французькі ЗМІ вже зазначили, що Макрон зустрівся з Бібером, щоб відволіктися від падіння власних рейтингів. Під час нещодавнього візиту на південний схід Франції президент навіть дістав по обличчю від незадоволеного місцевого жителя.