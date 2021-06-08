Президенту Франції Макрону дали ляпаса під час робочої поїздки по країні (відео)

У департамент Дром глава держави приїхав для того, щоб проінспектувати місцеві заклади і зустрітися з підприємцями.

Президент Франції Емманюель Макрон отримав ляпаса під час робочої поїздки в департамент Дром на південному сході країни. Про це повідомляє BFM.TV.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Чоловіка, який вдарив Макрона, одразу ж затримала охорона президента. Пізніше, за інформацією BFM.TV, у зв'язку з цим інцидентом була затримана ще одна людина.

Повідомляється, що в Дром Макрон приїхав з офіційним візитом для того, щоб проінспектувати місцеві заклади та поспілкуватися з представниками готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після того, як Макрон програв парі французьким ютуб-блогерам МакФлай і Карліто, президенту Франції влаштували випробування, змусивши слухати виступ місцевої хеві-метал-групи Ultra Vomit.

Зазначимо, після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які відбулися в квітні, Макрон опублікував на своєму акаунті в Twitter допис українською мовою.