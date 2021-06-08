Президенту Франции Макрону дали пощечину во время рабочей поездки по стране (видео)

В департамент Дром глава государства приехал для того, чтобы проинспектировать местные заведения и встретиться с предпринимателями.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время рабочей поездки в департамент Дром на юго-востоке страны. Об этом сообщает BFM.TV.

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Ударившего Макрона мужчину тут же задержала охрана президента. Позже, по информации BFM.TV, в связи с этим инцидентом был задержан еще один человек.

Сообщается, что в Дром Макрон приехал с официальным визитом для того, чтобы проинспектировать местные заведения и пообщаться с представителями гостинично-ресторанного бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что после того, как Макрон проиграл пари французским ютуб-блогерам МакФлаю и Карлито, президенту Франции устроили испытание, заставив слушать выступление местной хэви-металл-группа Ultra Vomit.

Отметим, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись в апреле, Макрон опубликовал на своем аккаунте в Twitter пост на украинском языке.