Пропавшую дубайскую принцессу Латифу обнаружили в Испании (фото)

По словам подруги принцессы, у Латифы "все отлично".

36-летняя дочь правителя Дубая принцесса Латифа была сфотографирована якобы в аэропорту в аэропорту Мадрид-Барахас, а снимком поделилась на своей странице в Instagram британская подруга Латифы Сионед Тейлор.

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"Великий европейский праздник с Латифой. Мы весело проводим исследование", – говорится в подписи к снимку.

Тейлор – учительница, бывший моряк Королевского флота и служащая королевской семьи Дубая. С принцессой они подружились на основе общей любви к парашютному спорту.

На опубликованном кадре она вместе с дочерью шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума позирует с чемоданами в аэропорту. При этом на обеих женщинах защитные маски.

[ + – ] Сионед Тейлор и принцесса Латифа в Испании Фото: Sioned/Instagram

Сионед – единственный человек, показывающая миру принцессу, о судьбе которой не было известно долгое время после того, как она пыталась в 2018-м году сбежать в США, но была схвачена спецназом, подчинявшемся ее отцу. Добро на обнародование снимков она получила непосредственно от дубайских властей. В мае она уже публиковала пару кадров с Латифой, чтобы доказать, что та жива и здорова.

Комментарии Тейлор подтвердили, что фото было действительно сделано в испанском аэропорту. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, как поживает Латифа, Сионед ответила, что все отлично, использовав для этого эмодзи в виде большого пальца, направленного вверх.

Как известно, три года назад, заручившись помощью инструктора по прыжкам с парашютом Тийны Джаухиайнен и бывшего французского шпиона Эрве Жобера, она покинула ОАЭ и перебралась в Оман, где села на яхту Norstromo в попытке найти убежище в Индии, а оттуда улететь в США. Но когда троица приблизилась к побережью, они попали в засаду вооруженных индийских коммандос и были отправлены обратно в Эмираты, где Латифа практически исчезла из поля зрения публики.

Мировое сообщество не на шутку переполошилось после того, как принцесса опубликовала видео, в котором рассказала, что ее держат в заложниках, и она серьезно опасается за свою жизнь. ООН потребовала от ее отца предоставить доказательства, что его дочь жива.