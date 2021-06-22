Зниклу дубайську принцесу Латіфу виявили в Іспанії (фото)

За словами подруги принцеси, у Латіфи "все чудово".

36-річна дочка правителя Дубая принцеса Латіфа була сфотографована нібито в аеропорту Мадрид-Барахас, а знімком поділилася на своїй сторінці в Instagram британська подруга Латіфи Сіонед Тейлор.

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"Велике європейське свято з Латіфою. Ми весело проводимо дослідження", — йдеться в підписі до знімку.

Тейлор — вчителька, колишній моряк Королівського флоту і служить королівській сімʼї Дубая. З принцесою вони подружилися на підгрунті загальної любові до парашутного спорту.

На опублікованому кадрі вона разом з дочкою шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума позує з валізами в аеропорту. При цьому на обох жінок захисні маски.

[ + – ] Сіонед Тейлор і принцеса Латіфа в Іспанії Фото: Sioned/Instagram

Сіонед — єдина людина, що показує світу принцесу, про долю якої не було відомо довгий час після того, як вона намагалася у 2018-му році втекти в США, але була схоплена спецназом, який підпорядковується її батькові. Добро на оприлюднення знімків вона отримала безпосередньо від дубайської влади. У травні вона вже публікувала кілька кадрів з Латіфою, щоб довести, що та жива і здорова.

Коментарі Тейлор підтвердили, що фото було дійсно зроблено в іспанському аеропорту. Відповідаючи на запитання одного з підписників, як поживає Латіфа, Сіонед відповіла, що все чудово, використавши для цього емодзі у вигляді великого пальця, спрямованого вгору.

Як відомо, три роки тому, заручившись допомогою інструктора зі стрибків з парашутом Тійни Джаухіайнен і колишнього французького шпигуна Ерве Жобера, вона покинула ОАЕ і перебралася в Оман, де сіла на яхту Norstromo у спробі знайти притулок в Індії, а звідти полетіти в США. Але коли трійця наблизилася до узбережжя, вони потрапили в засідку збройних індійських командос і були відправлені назад в Емірати, де Латіфа практично зникла з поля зору публіки.

Світова спільнота не на жарт переполошилися після того, як принцеса опублікувала відео, в якому розповіла, що її тримають в заручниках, і вона серйозно побоюється за своє життя. ООН зажадала від її батька надати докази, що його дочка жива.