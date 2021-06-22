Веган-активистку выжили из австралийского штата, запретив ей появляться в пабах и ресторанах

Девушка пообещала, что продолжит свою деятельность на другом конце страны.

24-летняя активистка-веган Таш Петерсон из Перта пообещала покинуть Западную Австралию после того, как ей запретили посещать все пабы штата, сообщает 7news.

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Она рассказала на своей странице в Instagram, что ей вручили уведомление о запрете на посещение ресторанов, кафе и баров штата. Если она нарушит предписание, ей грозит штраф в $10 тысяч.

На такие меры местные правоохранители пошли после того, как еще в мае Петерсон ворвалась в рыбный ресторан Bathers Beach и начала обвинять посетителей заведения в "рыбном холокосте". Она кричала "Рыба тоже хочет жить! Рыбе тоже больно!" и желала посетителям, чтоб еда стала им комом в горле.

[ + – ] Таш Петерсон призывает не убивать животных ради еды Фото: Tash Peterson/Instagram

По словам активистки, в тот день она не была пьяной, поскольку почти не употребляет спиртное.

"Они просто используют это, чтобы не дать мне протестовать", – заявила девушка. Петерсон утверждает, что уведомление с запретом посещать заведения общественного питания – "наглядный пример того, как так называемая свобода слова на самом деле вовсе не является свободой слова".

"Система сделает все, чтобы защитники прав животных не разоблачили правду о крупнейшем холокосте в истории. Мясная, молочная и яичная промышленность процветают в условиях секретности, поскольку ни в чем не повинные подвергаются пыткам, порабощению, изнасилованию, жестокому обращению и жестоким убийствам. Если вы не веган, вы несете ответственность за жестокое обращение с животными", – написала она у себя на странице.

Теперь Таш планирует проводить свои акции протеста в другом месте, в связи с чем собирается перебраться на восток.

Тем временем ученые выяснили, что на растительную диету древние люди перешли лишь 85 тыс. лет назад. До этого миллионы лет они питались мясом крупных животных.