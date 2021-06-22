Веган-активістку вижили з австралійського штату, заборонивши їй з'являтися в пабах і ресторанах

Дівчина пообіцяла, що продовжить свою діяльність на іншому кінці країни.

24-річна активістка-веган Таш Петерсон з Перта пообіцяла залишити Західну Австралію після того, як їй заборонили відвідувати всі паби штату, повідомляє 7news.

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Вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, що їй вручили повідомлення про заборону на відвідування ресторанів, кафе і барів штату. Якщо вона порушить припис, їй загрожує штраф $ 10 тисяч.

На такі заходи місцеві правоохоронці пішли після того, як ще в травні Петерсон увірвалася в рибний ресторан Bathers Beach і почала звинувачувати відвідувачів закладу в "рибному голокості". Вона кричала "Риба теж хоче жити! Рибі теж боляче!" і бажала відвідувачам, щоб їжа стала їм грудкою в горлі.

[ + – ] Таш Петерсон закликає не вбивати тварин заради їжі Фото: Tash Peterson/Instagram

За словами активістки, в той день вона не була пʼяною, оскільки майже не вживає спиртне.

"Вони просто використовують це, щоб не дати мені протестувати", — заявила дівчина. Петерсон стверджує, що повідомлення з забороною відвідувати заклади громадського харчування — "наочний приклад того, як так звана свобода слова насправді зовсім не є свободою слова".

"Система зробить все, щоб захисники прав тварин не викрили правду про найбільший голокост в історії. Мʼясна, молочна і яєчна промисловість процвітають в умовах секретності, оскільки ні в чому не винні піддаються тортурам, поневоленню, згвалтуванню, жорстокому поводженню і жорстоким вбивствам. Якщо ви не веган, ви несете відповідальність за жорстоке поводження з тваринами", — написала вона у себе на сторінці.

Тепер Таш планує проводити свої акції протесту в іншому місці, через що збирається перебратися на схід.

Тим часом вчені зʼясували, що на рослинну дієту древні люди перейшли лише 85 тис. років тому. До цього мільйони років вони харчувалися мʼясом великих тварин.