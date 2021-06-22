Мерил Стрип - 72: интересные факты из жизни легенды Голливуда

СМИ называют Мерил Стрип "лучшей актрисой своего поколения". У нее три "Оскара", 20 номинаций на эту премию и масса других наград.

22 июня голливудской актрисе Мерил Стрип исполнилось 72 года. Фокус собрал самые интересные факты из жизни этой удивительной женщины, которая золотыми буквами вписала свое имя в историю Голливуда.

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Детство и юность

Полное имя актрисы – Мэри Луиза Стрип. Во время интервью на "Шоу Грэма Нортона" она объяснила, что ее назвали в честь ее матери и бабушки, а также лучшего друга ее матери. Мерил — это прозвище, которое дал ей отец.

Ее отец, Гарри Уильям Стрип-младший, был фармацевтическим руководителем, а мать Мэри Вольф Уилкинсон работала коммерческим художником и художественным редактором.

У Мерил есть два младших брата, Дана Дэвид и Гарри Уильям III.

Стрип начала заниматься вокалом в 12 лет и впервые показала свой актерский талант в старшей школе. В подростковом возрасте она нехотя научилась петь в опере.

Фото: Соцсети

"Мне было 13 лет. Я не любила оперу. Фу. Мне нравились черлидинг и мальчики – вот что меня интересовало, а также Барбра Стрейзанд, Битлз и Боб Дилан. Но я любила петь. Мне это нравилось. И у меня действительно была очень хорошая колоратура", – сказала она в интервью NPR Fresh Air ведущий Терри Гросс.

В 1971 году она окончила колледж Вассар в Покипси, штат Нью-Йорк, по специальности "Драма и дизайн костюмов".

После работы в летнем театре Стрип изучала драму в Йельском университете, где в 1975 году получила степень магистра изящных искусств. После этого она переехала в Нью-Йорк, чтобы начать актерскую карьеру.

Ее первый профессиональный дебют состоялся в постановке Джоспеха Паппа "Трелони из колодцев" в Общественном театре в 1975 году.

В первый год жизни в Нью-Йорке она сыграла еще пять ролей, в том числе в постановках Паппа на нью-йоркском шекспировском фестивале "Генрих V", "Укрощение строптивой" с Раулем Хулией и "Мера за меру" с Сэмом Уотерстоном и Джоном Казале.

Путь на большой экран

Настраивая себя на театральные подмостки, Стрип не помышляла о большом кино. Однако все изменила картина "Таксист" (1976) с Робертом Де Ниро в главной роли. Игра актера впечатлила ее настолько, что она захотела стать хоть немного похожей на него в профессиональном плане.

[ + – ] Фильм "Таксист" стал для Стрип знаковым

Первую эпизодическую роль в большом кино Стрип исполнила в картине "Джулия" (1977), где снималась Джейн Фонда.

Роберт Де Ниро, который заметил Стрип в постановке "Вишневого сада", предложил ей сыграть роль его девушки в военном фильме "Охотник на оленей" (1978). Успех ленты представил актрису широкой аудитории и принес ей номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

В мини-сериале 1978 года "Холокост" Стрип сыграла главную роль немки, вышедшей замуж за еврейского художника в нацистской Германии. Игра молодой актрисы была отмечена премией "Эмми" за лучшую женскую роль в мини-сериале.

Первый "Оскар" Стрип получила в 1979 году за роль в картине "Крамер против Крамера". Она была признана кинокритиками лучшей актрисой второго плана. Кстати, Мерил написала собственную речь для сцены содержания под стражей в зале суда.

[ + – ] Роль в картине "Крамер против Крамера" принесла Мерил первый "Оскар"

Свою первую главную роль Стрип сыграла в 1981 году в картине "Женщина французского лейтенанта".

Образ полячки, травмированной пережитыми событиями во время Холокоста, в картине "Выбор Софи" (1982) принес актрисе, буквально вжившейся в роль, второй "Оскар". Ее эмоциональная драматургия и очевидное владение польским акцентом вызвали похвалу среди кинокритиков.

Роль Линди Чемберлен, реальной австралийской матери, обвиненной в убийстве своей маленькой дочери и утверждавшей, что ребенка унес динго, в фильме "Плач в темноте" (1988) вынесла Стрип на новую высоту. Она стала триумфатором Каннского кинофестиваля и получила награду Круга кинокритиков Нью-Йорка за лучшую женскую роль.

Идеальная игра Мерил стала для нее настоящим бременем в 1990-ые годы. Ее имя обычно ассоциировалось с серьезными, часто депрессивными фильмами, и некоторые критики жаловались, что ей не хватает сострадания. Стрип попыталась уйти от этого амплуа, а самым популярным фильмом десятилетия с ее участием стала картина "Мосты округа Мэдисон" (1995), режиссером которой выступил Клинт Иствуд.

[ + – ] Драма о любви и выборе показала, что Стрип может быть не только блестящей технической актрисой. Эмоции ей не чужды.

В 1999 году Стрип снова была номинирована на премию Американской киноакадемии, "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль в драме "Музыка сердца" (1999). В фильме она исполнила роль Роберты Гаспари, жительницы Нью-Йорка, которая нашла себя в преподавании игры на скрипке детям из городских районов Восточного Гарлема.

Через три года, в 2002-м, Мерил опять номинируют на "Оскар" за роль реальной журналистки Сьюзан Орлеан в фильме "Адаптация".

В 2006 году Стрип получила еще одну номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль, блестяще воплотив на экране образ властного редактора модного журнала Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada".

[ + – ] Роль стервы Миранды Пристли открыла Стрип с неожиданной стороны

Актрисе удалось проявить свой комедийный талант в мюзикле Mamma Mia!, где она сыграла женщину средних лет, воссоединившуюся с тремя своими бывшими любовниками. В том же году роль в фильме "Сомнение" о монахине, которая подозревает священника в неподобающих отношениях с детьми в католической школе, принесла ей очередную номинацию на "Оскар".

Она также получила признание критиков за роль знаменитого американского шеф-повара Джулии Чайлд в фильме "Джули и Джулия" (2009). Она награждена "Золотым глобусом" и снова номинирована на "Оскар".

Третий "Оскар" актрисе принесла роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в "Железной леди" (2011). Кроме того, она получила за нее свой восьмой "Золотой глобус".

[ + – ] Роль "Железной леди" Маргарет Тэтчер принесла Стрип третий "Оскар"

Новая номинация на "Оскар" не заставила себя долго ждать. В 2013 году Стрип снялась в семейной драме "Август: округ Осейдж", которую высоко оценили и зрители, и кинокритики. Но и на этом талантливая актриса на остановилась. Уже через 3 года роль Флоренс Фостер Дженкинс, бездарной, но одержимой сценой оперной певицы, в одноименном фильме, принесла актрисе премию Critics ’Choice Movie Award за лучшую женскую роль в комедии, а также была номинирована на премию "Оскар", "Золотой глобус", SAG и BAFTA.

Мерил Стрип является рекордсменом по количеству номинаций на премию Оскар среди всех актеров, будучи номинированной 20 раз (16 – за лучшую женскую роль и 4 – за лучшую женскую роль второго плана).

Актриса стала пятой, кто получил три "Оскара", после Уолтера Бреннана, Кэтрин Хепберн (у которой их 4), Ингрид Бергман и Джека Николсона.

Во время выступления в Принстонском университете в 2006 году Стрип объяснила свой успех тем, что все роли, которые она исполняет, кажутся "продолжением ее самой".

Последний раз ее видели на театральной сцене в 2006 году, когда она играла главную роль в постановке Общественного театра по пьесе Бертольда Брехта "Мать храбрость и ее дети" в Центральном парке Нью-Йорка.

Мерил Стрип цитируется в СМИ как "лучшая актриса своего поколения".

В 2018 году она подала заявку в Управление по товарным знакам США на регистрацию своего имени. Сообщается, что подача заявления обошлась ей в $275.

Дела семейные

Муж Стрип — скульптор Дон Гаммер. Пара поженилась в 1978 году после шести месяцев знакомства. В браке родились четверо детей. Их старший, Генри Вулф (который использует только свое имя и отчество), — музыкант, а их младшая дочь Луиза – модель. Средние дети, Мейми и Грейс, пошли по стопам матери. Мэйми играла главную роль в шоу "Эмили Оуэнс, доктор медицины", а Грейс появлялась в таких популярных сериалах, как "Ньюсрум" и "Мистер Робот".

В свои 72 года актриса полна сил и энергии.

"Формула счастья и успеха заключается в том, чтобы быть на самом деле самим собой самым ярким из возможных способов", – написала она в соцсети.

Напомним, Мерил Стрип призналась, как была подавлена, играя жестокую и придирчивую Миранду Пристли в известном фильме "Дьявол носит Прада". Она дала короткое интервью в честь 15-летия выхода картины в прокат.