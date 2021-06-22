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Мерил Стрип - 72: интересные факты из жизни легенды Голливуда

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Мерил Стрип, день рождения, актриса
Фото: Соцсети

СМИ называют Мерил Стрип "лучшей актрисой своего поколения". У нее три "Оскара", 20 номинаций на эту премию и масса других наград.

22 июня голливудской актрисе Мерил Стрип исполнилось 72 года. Фокус собрал самые интересные факты из жизни этой удивительной женщины, которая золотыми буквами вписала свое имя в историю Голливуда.

Детство и юность

Полное имя актрисы – Мэри Луиза Стрип. Во время интервью на "Шоу Грэма Нортона" она объяснила, что ее назвали в честь ее матери и бабушки, а также лучшего друга ее матери. Мерил — это прозвище, которое дал ей отец.

Ее отец, Гарри Уильям Стрип-младший, был фармацевтическим руководителем, а мать Мэри Вольф Уилкинсон работала коммерческим художником и художественным редактором.

У Мерил есть два младших брата, Дана Дэвид и Гарри Уильям III.

Стрип начала заниматься вокалом в 12 лет и впервые показала свой актерский талант в старшей школе. В подростковом возрасте она нехотя научилась петь в опере.

Фото: Соцсети

"Мне было 13 лет. Я не любила оперу. Фу. Мне нравились черлидинг и мальчики – вот что меня интересовало, а также Барбра Стрейзанд, Битлз и Боб Дилан. Но я любила петь. Мне это нравилось. И у меня действительно была очень хорошая колоратура", – сказала она в интервью NPR Fresh Air ведущий Терри Гросс.

В 1971 году она окончила колледж Вассар в Покипси, штат Нью-Йорк, по специальности "Драма и дизайн костюмов".

После работы в летнем театре Стрип изучала драму в Йельском университете, где в 1975 году получила степень магистра изящных искусств. После этого она переехала в Нью-Йорк, чтобы начать актерскую карьеру.

Ее первый профессиональный дебют состоялся в постановке Джоспеха Паппа "Трелони из колодцев" в Общественном театре в 1975 году.

В первый год жизни в Нью-Йорке она сыграла еще пять ролей, в том числе в постановках Паппа на нью-йоркском шекспировском фестивале "Генрих V", "Укрощение строптивой" с Раулем Хулией и "Мера за меру" с Сэмом Уотерстоном и Джоном Казале.

Путь на большой экран

Настраивая себя на театральные подмостки, Стрип не помышляла о большом кино. Однако все изменила картина "Таксист" (1976) с Робертом Де Ниро в главной роли. Игра актера впечатлила ее настолько, что она захотела стать хоть немного похожей на него в профессиональном плане.

Фильм "Таксист" стал для Стрип знаковым

Первую эпизодическую роль в большом кино Стрип исполнила в картине "Джулия" (1977), где снималась Джейн Фонда.

Роберт Де Ниро, который заметил Стрип в постановке "Вишневого сада", предложил ей сыграть роль его девушки в военном фильме "Охотник на оленей" (1978). Успех ленты представил актрису широкой аудитории и принес ей номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

В мини-сериале 1978 года "Холокост" Стрип сыграла главную роль немки, вышедшей замуж за еврейского художника в нацистской Германии. Игра молодой актрисы была отмечена премией "Эмми" за лучшую женскую роль в мини-сериале. 

Первый "Оскар" Стрип получила в 1979 году за роль в картине "Крамер против Крамера". Она была признана кинокритиками лучшей актрисой второго плана. Кстати, Мерил написала собственную речь для сцены содержания под стражей в зале суда.

Роль в картине "Крамер против Крамера" принесла Мерил первый "Оскар"

Свою первую главную роль Стрип сыграла в 1981 году в картине "Женщина французского лейтенанта".

Образ полячки, травмированной пережитыми событиями во время Холокоста, в картине "Выбор Софи" (1982) принес актрисе, буквально вжившейся в роль, второй "Оскар". Ее эмоциональная драматургия и очевидное владение польским акцентом вызвали похвалу среди кинокритиков.

Роль Линди Чемберлен, реальной австралийской матери, обвиненной в убийстве своей маленькой дочери и утверждавшей, что ребенка унес динго, в фильме "Плач в темноте" (1988) вынесла Стрип на новую высоту. Она стала триумфатором Каннского кинофестиваля и получила награду Круга кинокритиков Нью-Йорка за лучшую женскую роль.

Идеальная игра Мерил стала для нее настоящим бременем в 1990-ые годы. Ее имя обычно ассоциировалось с серьезными, часто депрессивными фильмами, и некоторые критики жаловались, что ей не хватает сострадания. Стрип попыталась уйти от этого амплуа, а самым популярным фильмом десятилетия с ее участием стала картина "Мосты округа Мэдисон" (1995), режиссером которой выступил Клинт Иствуд.

Драма о любви и выборе показала, что Стрип может быть не только блестящей технической актрисой. Эмоции ей не чужды.

В 1999 году Стрип снова была номинирована на премию Американской киноакадемии, "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль в драме "Музыка сердца" (1999). В фильме она исполнила роль Роберты Гаспари, жительницы Нью-Йорка, которая нашла себя в преподавании игры на скрипке детям из городских районов Восточного Гарлема.

Через три года, в 2002-м, Мерил опять номинируют на "Оскар" за роль реальной журналистки Сьюзан Орлеан в фильме "Адаптация".

В 2006 году Стрип получила еще одну номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль, блестяще воплотив на экране образ властного редактора модного журнала Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada".

Роль стервы Миранды Пристли открыла Стрип с неожиданной стороны

Актрисе удалось проявить свой комедийный талант в мюзикле Mamma Mia!, где она сыграла женщину средних лет, воссоединившуюся с тремя своими бывшими любовниками. В том же году роль в фильме "Сомнение" о монахине, которая подозревает священника в неподобающих отношениях с детьми в католической школе, принесла ей очередную номинацию на "Оскар".

Она также получила признание критиков за роль знаменитого американского шеф-повара Джулии Чайлд в фильме "Джули и Джулия" (2009). Она награждена "Золотым глобусом" и снова номинирована на "Оскар".

Третий "Оскар" актрисе принесла роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в "Железной леди" (2011). Кроме того, она получила за нее свой восьмой "Золотой глобус".

Роль "Железной леди" Маргарет Тэтчер принесла Стрип третий "Оскар"

Новая номинация на "Оскар" не заставила себя долго ждать. В 2013 году Стрип снялась в семейной драме "Август: округ Осейдж", которую высоко оценили и зрители, и кинокритики. Но и на этом талантливая актриса на остановилась. Уже через 3 года роль Флоренс Фостер Дженкинс, бездарной, но одержимой сценой оперной певицы, в одноименном фильме, принесла актрисе премию Critics ’Choice Movie Award за лучшую женскую роль в комедии, а также была номинирована на премию "Оскар", "Золотой глобус", SAG и BAFTA.

Мерил Стрип является рекордсменом по количеству номинаций на премию Оскар среди всех актеров, будучи номинированной 20 раз (16 – за лучшую женскую роль и 4 – за лучшую женскую роль второго плана).

Актриса стала пятой, кто получил три "Оскара", после Уолтера Бреннана, Кэтрин Хепберн (у которой их 4), Ингрид Бергман и Джека Николсона.

Во время выступления в Принстонском университете в 2006 году Стрип объяснила свой успех тем, что все роли, которые она исполняет, кажутся "продолжением ее самой".

Последний раз ее видели на театральной сцене в 2006 году, когда она играла главную роль в постановке Общественного театра по пьесе Бертольда Брехта "Мать храбрость и ее дети" в Центральном парке Нью-Йорка.

Мерил Стрип цитируется в СМИ как "лучшая актриса своего поколения".

В 2018 году она подала заявку в Управление по товарным знакам США на регистрацию своего имени. Сообщается, что подача заявления обошлась ей в $275.

Дела семейные

Муж Стрип — скульптор Дон Гаммер. Пара поженилась в 1978 году после шести месяцев знакомства. В браке родились четверо детей. Их старший, Генри Вулф (который использует только свое имя и отчество), — музыкант, а их младшая дочь Луиза – модель. Средние дети, Мейми и Грейс, пошли по стопам матери. Мэйми играла главную роль в шоу "Эмили Оуэнс, доктор медицины", а Грейс появлялась в таких популярных сериалах, как "Ньюсрум" и "Мистер Робот".

В свои 72 года актриса полна сил и энергии.

"Формула счастья и успеха заключается в том, чтобы быть на самом деле самим собой самым ярким из возможных способов", – написала она в соцсети.

Напомним, Мерил Стрип призналась, как была подавлена, играя жестокую и придирчивую Миранду Пристли в известном фильме "Дьявол носит Прада". Она дала короткое интервью в честь 15-летия выхода картины в прокат.