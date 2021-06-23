Disney выбрала на роль Белоснежки колумбийско-польскую актрису Рэйчел Зеглер

Ранее Рэйчел снималась в "Вестсайдской истории" и супергеройском фильме "Шазам"

Компания Disney продолжает экранизировать уже ставшие классикой мультфильмы и после того, как начались съемки "Русалочки", там запустили в разработку историю о Белоснежке. В ходе продолжительных кастингов на главную роль пригласили молодую актрису Рэйчел Зеглер. Об этом пишет Variety.

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20-летняя Рэйчел родилась в семье колумбийки и эмигранта из Польши. Она росла в Нью-Джерси, и еще в школе начала участвовать в постановках. Она исполняла главные партии в мюзиклах "Шрек", "Русалочка", "Красавица и чудовище" и всегда заявляла, что мечтала стать "диснеевской принцессой".

[ + – ] Рэйчел Зеглер на экскурсии в Диснейленде

Рэйчел успела сыграть главную роль в новом фильме Стивена Спилберга "Вестсайдская история", который является ремейком классического мюзикла 1961 года и занята в сиквеле супергеройского боевика "Шазам", который выйдет на экраны в 2023 году.

[ + – ] Рэйчел Зеглер в фильме "Шазам"

Напомним, мультфильм "Белоснежка и семь гномов" вышел на экраны в далеком 1937 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом студии Disney. Основой для мультфильма послужила сказка братьев Гримм, опубликованная еще в 1812 году, однако народные версии сказки известны с незапамятных времен.

[ + – ] Рэйчел Зеглер в "Вестсайдской истории"

Диснеевская Белоснежка является первой официальной диснеевской принцессой и самой юной из них: ей всего 14 лет. Для Белоснежки была использована живая модель. Ею стала выбранная из 200 претенденток, танцовщица Марджори Селеста Белчер, а знаменитый серебристый голосок Белоснежке подарила итальянка Адриана Казелотти. Мультфильм получил Премию американской киноакадемии. Причем сразу восемь штук: одного большого "Оскара" и семь маленьких.

"Белоснежка" уже пережила несколько экранизаций. В 2012 году вышел фильм "Белоснежка: месть гномов", где главные роли исполнили Лили Коллинз и Джулия Робертс. В том же году состоялась премьера мрачного фэнтези-триллера "Белоснежка и охотник" с Кристен Стюарт и Шарлиз Терон.

Напомним, что два года назад Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль в грядущей экранизации молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли. Съемки фильма уже начались на Сардинии.