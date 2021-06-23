Disney вибрала на роль Білосніжки колумбійсько-польську актрису Рейчел Зеглер

Раніше Рейчел знімалася у "Вестсайдській історії" і супергеройському фільмі "Шазам".

Компанія Disney продовжує екранізувати мультфільми, які вже стали класикою, і після того, як почалися зйомки "Русалочки", там запустили в розробку історію про Білосніжку. Під час тривалих кастингів на головну роль запросили молоду актрису Рейчел Зеглер. Про це пише Variety.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

20-річна Рейчел народилася в родині колумбійки та емігранта з Польщі. Вона росла в Нью-Джерсі, і ще в школі почала брати участь в постановках. Вона виконувала головні партії в мюзиклах "Шрек", "Русалочка", "Красуня і чудовисько" і завжди заявляла, що мріяла стати "діснеївською принцесою".

[ + – ] Рейчел Зеглер на екскурсії в Діснейленді

Рейчел встигла зіграти головну роль у новому фільмі Стівена Спілберга "Вестсайдська історія", який є рімейком класичного мюзиклу 1961 року і зайнята в сиквелі Супергеройського бойовика "Шазам", який вийде на екрани у 2023 році.

[ + – ] Рейчел Зеглер у фільмі "Шазам"

Нагадаємо, мультфільм "Білосніжка і сім гномів" вийшов на екрани у далекому 1937 році. Він став першим повнометражним анімаційним фільмом студії Disney. Основою для мультфільму стала казка братів Грімм, опублікована ще у 1812 році, проте народні версії казки відомі з незапамʼятних часів.

[ + – ] Рейчел Зеглер у "Вестсайдській історії"

Діснеївська Білосніжка є першою офіційною діснеївською принцесою і наймолодшою з них: їй всього 14 років. Для Білосніжки була використана жива модель. Нею стала обрана з 200 претенденток, танцівниця Марджорі Селеста Белчер, а знаменитий сріблястий голосок Білосніжці подарувала італійка Адріана Казелотті. Мультфільм отримав Премію американської кіноакадемії. До того ж відразу вісім штук: одного великого "Оскара" і сім маленьких.

"Білосніжка" вже пережила кілька екранізацій. У 2012 році вийшов фільм "Білосніжка: помста гномів", де головні ролі виконали Лілі Коллінз і Джулія Робертс. У тому ж році відбулася премʼєра похмурого фентезі-трилера "Білосніжка і мисливець" з Крістен Стюарт і Шарліз Терон.

Нагадаємо, що два роки тому Disney вибрала на роль Русалочки Аріель в майбутній екранізації молоду афроамериканську R&B-співачку Хеллі Бейлі. Зйомки фільму вже почалися на Сардинії.