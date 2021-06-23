Комаровский рассказал, можно ли пользоваться мобильным телефоном в грозу (видео)

По словам доктора, он не ожидал, что миф об опасности мобильных в грозу так сильно укоренится в сознании людей.

Большинство людей уверены, что использование мобильного телефона во время грозы может иметь очень плачевные последствия, поскольку аппарат якобы притягивает молнию. Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал распространенное мнение по этому поводу на своем YouTube-канале.

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"Я даже не ожидал, что эта мысль настолько плотно укоренилась в головах наших соотечественников вне зависимости от пола, возраста и социального положения. Хочу обратить ваше внимание на следующее. Ни в одном серьезном уважаемом медицинском источнике, ни в одном учебнике физики, ни от одного серьезного ученого-физика или ученого-медика услышать о том, что молния притягивается к мобильному телефону, практически невозможно", – начал свой рассказ врач.

По его словам, такой миф можно объяснить только следующим образом:

"Практически у каждого человека сейчас есть или в руках, или в кармане мобильный телефон. То есть, если молния попадает в человека, то с вероятностью 99% у него есть мобильный телефон. И мобильный телефон представляет собой душераздирающее зрелище, если в человека попадет молния. Потому что мобильный телефон расплавится, и он выглядит часто гораздо хуже, чем человеческое тело. И складывается впечатление, что именно он во всем виноват".

Комаровский подчеркнул, что во время грозы действительно могут наблюдаться проблемы с сотовой связью:

"Поэтому когда человек звонит или пытается что-то делать с мобильным телефоном в грозу, он может поднимать руку с аппаратом. Понятно, что если руку с телефоном поднимать, то шансы, что в эту руку попадет молния, теоретически, наверное, выше".

Подытоживая сказанное, доктор подчеркнул:

"Мобильные телефоны не притягивают молнии. Ходить с мобильными телефонами в грозу можно. Звонить по мобильному телефону в грозу можно. Выключать мобильный телефон в грозу совсем не обязательно".

Напомним, в прошлом году на тренировке футбольного клуба "Знамя труда" из города Орехово-Зуево во вратаря команды попала молния. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали.

Этот случай – не первый в футболе. Так, в 2019-м в матче между командами колледжей Ямайки молния попала в двоих игроков.