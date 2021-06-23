Комаровський розповів, чи можна користуватися мобільним телефоном під час грози (відео)

За словами лікаря, він не очікував, що міф про небезпеку мобільних у грозу так сильно вкорениться у свідомості людей.

Більшість людей впевнені, що використання мобільного телефону під час грози може мати дуже погані наслідки, оскільки апарат нібито притягує блискавку. Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський прокоментував поширену думку з цього приводу на своєму YouTube-каналі.

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"Я навіть не очікував, що ця думка настільки щільно вкоренилася в головах наших співвітчизників незалежно від статі, віку та соціального становища. Хочу звернути вашу увагу на це. У жодному серйозному поважному медичному джерелі, ні в одному підручнику фізики, ні від одного серйозного вченого-фізика або вченого-медика почути про те, що блискавка притягається до мобільного телефону, практично неможливо", — почав свою розповідь лікар.

За його словами, цей міф можна пояснити тільки в такий спосіб:

"Практично в кожної людини зараз є чи в руках, чи в кишені мобільний телефон. Тобто, якщо блискавка потрапляє в людину, то з імовірністю 99% у неї є мобільний телефон. І мобільний телефон являє собою жахливе видовище, якщо в людину потрапить блискавка. Тому що мобільний телефон розплавиться, і він виглядає часто набагато гірше, ніж людське тіло. І складається враження, що саме він у всьому винен".

Комаровський підкреслив, що під час грози дійсно можуть спостерігатися проблеми зі стільниковим зв'язком:

"Тому коли людина дзвонить або намагається щось робити з мобільним телефоном у грозу, вона може піднімати руку з апаратом. Зрозуміло, що якщо руку з телефоном піднімати, то шанси, що в цю руку потрапить блискавка, теоретично, напевно, вищі".

Підсумовуючи сказане, лікар підкреслив:

"Мобільні телефони не притягають блискавки. Ходити з мобільними телефонами в грозу можна. Дзвонити по мобільному телефону в грозу можна. Вимикати мобільний телефон у грозу зовсім не обов'язково".

Нагадаємо, в минулому році на тренуванні футбольного клубу "Знамя труда" з міста Орєхово-Зуєво у воротаря команди влучила блискавка. Хлопця у тяжкому стані госпіталізували.

Цей випадок — не перший в футболі. Так, у 2019-му в матчі між командами коледжів Ямайки блискавка влучила в двох гравців.