Впервые в истории: в первом доме, построенном Гауди, можно будет переночевать за символический евро

Дом Casa Vicens был построен в 1885 году как роскошный летний домик для местной семьи

В Барселоне для аренды единственный раз за 136 лет предоставят первый дом, спроектированный знаменитым Антонио Гауди. Его можно будет забронировать 12 июля на одну ночь осенью 2021 года на сайте Airbnb. И стоить это будет один евро. Об этом пишет Architectural Digest.

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Casa Vicens – первый дом, спроектированный Гауди и одно из первых зданий в стиле модерн. Вилла объявлена частью Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году и ранее ночь в нем никто не проводил. В 2017 году тут открыли музей.

[ + – ] Дом Гауди Фото: Airbnb

Дом заказал Гауди житель Мадрида по имени Мануэль Висенс, владелец фабрики по производству плитки и кирпича в 1878 году. Он хотел получить летнюю семейную резиденцию, подобной которой ни у кого больше не было.

И Гауди справился с задачей. Фасад здания выполнен из кирпича и цветных керамических плиток с растительными орнаментами, расположенных в шахматном порядке. Выбор этих материалов послужил рекламой деятельности главы дома. По всему периметру расположены многочисленные декоративные элементы — эркеры, балконы и башенки. Каждую деталь архитектор спроектировал лично, поэтому ни один элемент не выбивается из общей картины.

Дизайн дома выполнен в стиле нео-мудехар, отсылающем к испанской архитектуре времен средневековья. Вокруг дома был разбит сад, в котором Гауди спроектировал фонтан, часть ограды и ротонду в форме листьев пальмы. Дом в середине ХХ века несколько раз менял владельцев, и до наших дней эти детали не сохранились.

На первом этаже находится столовая с оригинальной деревянной мебелью, созданной самим Гауди. На этом же уровне есть "курительная комната", украшенная декором в виде пальм.

Счастливчик, который забронирует знаменитый особняк на одну ночь за один евро, проведет ночь в главной спальне, потом отужинает блюдами, приготовленными поваром со звездой Мишлен, и позавтракает на заднем дворике "лучшими круассанами в городе".

[ + – ] Дом Гауди Фото: Airbnb

Напомним, в прошлом году подобная бронь на эксклюзивное место ночевки открывалась в Вероне, Италия. Там можно было провести ночь в доме Джульетты.