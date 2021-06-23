Вперше в історії: в першому будинку, збудованому Гауді, можна буде переночувати за символічний євро

Будинок Casa Vicens був побудований у 1885 році як розкішний літній будиночок для місцевої сім'ї.

У Барселоні для оренди єдиний раз за 136 років нададуть перший будинок, спроектований знаменитим Антоніо Гауді. Його можна буде забронювати 12 липня на одну ніч восени 2021 року на сайті Airbnb. І коштуватиме це буде один євро. Про це пише Architectural Digest.

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Casa Vicens — перший будинок, спроектований Гауді і одна з перших будівель у стилі модерн. Вілла оголошена частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2005 році і раніше ніч в ньому ніхто не проводив. У 2017 році тут відкрили музей.

[ + – ] будинок Гауді Фото: Airbnb

Будинок замовив Гауді житель Мадрида на ім'я Мануель Вісенс, власник фабрики з виробництва плитки і цегли у 1878 році. Він хотів отримати літню сімейну резиденцію, подібної до якої ні в кого більше не було.

І Гауді впорався із завданням. Фасад будівлі виконано з цегли і кольорових керамічних плиток з рослинними орнаментами, розташованих у шаховому порядку. Вибір цих матеріалів послужив рекламою діяльності глави будинку. По всьому периметру розташовані численні декоративні елементи — еркери, балкони і башточки. Кожну деталь архітектор спроектував особисто, тому жоден елемент не вибивається із загальної картини.

Дизайн будинку виконаний в стилі нео-мудехар, який відсилає до іспанської архітектури часів середньовіччя. Навколо будинку був розбитий сад, в якому Гауді спроектував фонтан, частину огорожі і ротонду у формі листя пальми. Будинок в середині ХХ століття кілька разів міняв власників, і до наших днів ці деталі не збереглися.

На першому поверсі знаходиться їдальня з оригінальними дерев'яними меблями, створеними самим Гауді. На цьому ж рівні є "курильня", прикрашена декором у вигляді пальм.

Щасливчик, який забронює знаменитий особняк на одну ніч за один євро, проведе ніч в головній спальні, потім повечеряє стравами, приготованими кухарем із зіркою Мішлен, і поснідає на задньому дворику "кращими круасанами в місті".

[ + – ] будинок Гауді Фото: Airbnb

Нагадаємо, минулого року подібна бронь на ексклюзивне місце ночівлі відкривалася у Вероні, Італія. Там можна було провести ніч в будинку Джульєтти.