"Отряд самоубийц: Миссия навылет": в Сети появился трейлер долгожданного фильма (видео)

Сиквел к картине 2016 года выйдет на экраны уже в августе этого года.

Новый трейлер картины "Отряд самоубийц: Миссия навылет", снятой по мотивам мотивам комиксов издательства DC Comics, появился в Сети.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Режиссером фильма выступил Джейм Ганн, а ключевые роли в нем исполнили Марго Роб,и, Юэль Киннаман , Идрис Эльба, Пит Дэвидсон, Сторм Рейд, Виола Дэвис, Питер Капальди и другие. В оригинальной озвучке можно будет услышать и голос Сильвестра Сталлоне, который дублировал человека-акулу Нэнуэ.

Зрители не увидят Джареда Лето, который в предыдущем фильме сыграл Джокера.

Картина является сиквелом фильма 2016 года "Отряд самоубийц".

Что касается сюжета, то, согласно сценарному замыслу, отряд головорезов, состоящий из заключенных тюрьмы Белль Рив, обладающих сверхспособностями, снова придется хорошо попотеть, чтобы спасти человечество от очередной напасти.

Герои отправятся на остров Корто Мальтезе в Южной Америке, где им предстоит разрушить тюрьму и лабораторию нацистской эпохи Йотунхейм, где содержались политзаключенные, над которыми проводились эксперименты.

Съемки картины проходили в Панаме и Атланте (штат Джорджия, США).

Мировая премьера фильма запланирована на август этого года.

Ранее сообщалось о том, что стриминговый сервис Netflix представил трейлер боевика «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, который снимали в Киеве