"Загін самогубців: Місія навиліт": в Мережі з'явився трейлер довгоочікуваного фільму (відео)

Сиквел до картини 2016 року вийде на екрани вже в серпні цього року.

Новий трейлер картини "Загін самогубців: Місія навиліт", знятої за мотивами мотивами коміксів видавництва DC Comics, зʼявився в Мережі.

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Режисером фільму виступив Джейм Ганн, а ключові ролі в ньому виконали Марго Роббі, Юель Кіннаман, Ідріс Ельба, Піт Девідсон, Сторм Рейд, Віола Девіс, Пітер Капальді та інші. В оригінальній озвучці можна буде почути і голос Сильвестра Сталлоне, який дублював людину-акулу Ненуе.

Глядачі не побачать Джареда Лето, який в попередньому фільмі зіграв Джокера.

Картина є сиквелом фільму 2016 року "Загін самогубців".

Що стосується сюжету, то, згідно зі сценарним задумом, загону головорізів, що складається з увʼязнених вʼязниці Белль Рів, які володіють надздібностями, знову доведеться добре попітніти, щоб врятувати людство від чергової напасті.

Герої вирушать на острів Корто Мальтезе у Південній Америці, де їм належить зруйнувати вʼязницю і лабораторію нацистської епохи Йотунхейм, де містилися політвʼязні, над якими проводилися експерименти.

Зйомки картини проходили в Панамі і Атланті (штат Джорджія, США).

Світова премʼєра фільму запланована на серпень цього року.

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