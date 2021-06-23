Наследница модной империи Fendi вышла замуж (фото, видео)

После церемонии бракосочетания молодожены отправились на роскошный ужин в отеле Atzaró Agroturismo, куда были приглашены 250 гостей.

Cветская львица, помощник вице-президента по послевоенному и современному искусству Christie’s и наследница модной империи Fendi Паола Фенди вышла замуж за Арама Ахмеда, а церемония бракосочетания состоялась на Ибице, передает Page Six.

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Пара произнесла клятвы в соборе XIII века на вершине старого города испанского острова.

На невесте было роскошное кружевное платье от Valentino с пышной юбкой и длинными рукавами. Жених нарядился в белый смокинг, который украсила бутоньерка.

По словам инсайдеров, проход к алтарю был украшен белыми цветами. В рамках церемонии выступили местные певцы, а венчание закончилось зажигательным танцем, к которому присоединились молодожены.

Позже в роскошном отеле Atzaró Agroturismo состоялся торжественный прием на 250 человек с ди-джеями и скрипачами. Эта свадьба стала первым большим светским мероприятием на острове в эпоху пандемии.

Когда пара разрезала квадратный свадебный торт, у них за спиной над стеной из цветов загорелись бенгальские огни.

"Так весело, так элегантно, сдержанно и в то же время эффектно", – поделился своими впечатлениями один из гостей праздника, который присутствовал на нем.

Паола и Арам познакомились в Лондоне и обручись в 2019 году. Наследница Фенди недавно с радостью сообщила прессе, что у нее "так много изменений и захватывающих планов":

"Я выхожу замуж и возвращаюсь в Нью-Йорк! Я не жила там уже 10 лет, поэтому очень рада вновь открыть для себя свой родной город и принять участие в его художественной жизни".

Напомним, недавно СМИ всколыхнула новость о тайной свадьбе Арианы Гранде. 27-летняя американская певица, актриса и модель вышла замуж за своего возлюбленного – 25-летнего агента по недвижимости Далтона Гомеса