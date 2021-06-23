Спадкоємиця модної імперії Fendi вийшла заміж (фото, відео)

Після церемонії одруження молодята вирушили на розкішну вечерю в готелі Atzaró Agroturismo, куди були запрошені 250 гостей.

Cвітська левиця, помічник віце-президента з післявоєнного і сучасного мистецтва Christieʼs і спадкоємиця модної імперії Fendi Паола Фенді вийшла заміж за Арама Ахмеда, а церемонія одруження відбулася на Ібіці, передає Page Six.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Пара вимовила клятви в соборі XIII століття на вершині старого міста іспанського острова.

На нареченій була розкішна мереживна сукня від Valentino з пишною спідницею і довгими рукавами. Наречений вбрався в білий смокінг, який прикрасила скринька для подарунків.

За словами інсайдерів, прохід до вівтаря був прикрашений білими квітами. У рамках церемонії виступили місцеві співаки, а вінчання закінчилося запальним танцем, до якого приєдналися молодята.

Пізніше в розкішному готелі Atzaró Agroturismo відбувся урочистий прийом на 250 чоловік з діджеями та скрипалями.

Коли пара розрізала квадратний весільний торт, у них за спиною над стіною з квітів загорілися бенгальські вогні.

"Так весело, так елегантно, стримано і в той же час ефектно", — поділився своїми враженнями один з гостей свята, який був присутній на ньому.

Паола й Арам познайомилися в Лондоні і побралися у 2019 році. Спадкоємиця Фенді недавно з радістю повідомила пресі, що в неї "так багато змін і захопливих планів":

"Я виходжу заміж і повертаюся в Нью-Йорк! Я не жила там уже 10 років, тому дуже рада знову відкрити для себе своє рідне місто і взяти участь у його мистецькому житті".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ сколихнула новина про таємне весілля Аріани Гранде. 27-річна американська співачка, актриса і модель вийшла заміж за свого коханого — 25-річного агента з нерухомості Далтона Гомеса.