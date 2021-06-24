Резиновая женщина подняла на ноги японских спасателей (фото, видео)

Плавающую в воде фигуру девушки заметила популярный блогер, которая как раз снимала процесс рыбалки для своего канала в Сети.

Обнаженная и якобы утонувшая женщина воде в городе Хатинохе у северо-восточного побережья Японии сбила с толку местную аварийно-спасательную группу водолазов и правоохранителей, сообщает Fox News.

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О необычной спасательной операции сообщила пользователь Сети Нацуки Танака, снимавшая на набережной рыбалку, но случайно увидела тело человека. Кто-то из присутствующих в этот момент на берегу сразу же вызвал спасателей, которые вскоре прибыли на место происшествия.

Наблюдая, как бравые водолазы пытаются достать голую женщину из воды, она взялась все это фиксировать, чтобы потом разместить у себя на YouTube-канале, где на нее подписаны 272 тысячи человек. Однако сенсации не получилось.

[ + – ] Плавающая лицом вниз женщина напугала людей на берегу Фото: 田中なつき/なっちゃん/Twitter

"Я подумала, что мертвое тело, плавающее в воде, принесло откуда-то, но это была надувная кукла", – сообщила он подписчикам.

На фото, опубликованных пользователем Twitter под ником PowerSportsVoW, видно на берегу несколько пожарных и спасательных бригад, полицию и машины скорой помощи. Сотрудники спецслужб вытаскивают секс-куклу из воды на глазах у толпы зевак.

По словам Танаки, взрослая игрушка была "благополучно спасена".

Журналисты недоумевают, как резиновая кукла оказалась в воде, а некоторые пользователи в шутку предположили, что силиконовая "половинка" могла надоесть кому-то и был таким способом отправлена в "свободное плавание".

Однако другой пользователь Twitter, также опубликовавший кадры причудливой операции по спасению, списал этот инцидент на незаконный сброс негабаритного мусора, что неудивительно, учитывая строгие законы Японии, касающиеся вывоза твердых бытовых отходов.

Ранее местные СМИ писали о том, одна из японских компаний придумала свой способ утилизировать секс-кукол. Им устраивают похороны со свечами, гробовщиками и даже «траурными» манекенами.

Напомним, компания Mattel, выпускающая легендарных кукол Барби, нашла способ утилизировать отходы, которые люди выбрасывают в воду, и создала серию кукол из переработанного океанского мусора.