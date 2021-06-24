Гумова жінка підняла на ноги японських рятувальників (фото, відео)

Плаваючу у воді фігуру дівчини помітила популярна блогерка, яка саме знімала процес риболовлі для свого каналу в Мережі.

Оголена і нібито втоплена жінка у воді в місті Хатінохе біля північно-східного узбережжя Японії збила з пантелику місцеву аварійно-рятувальну групу водолазів і правоохоронців, повідомляє Fox News.

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Про незвичайну рятувальну операцію повідомила користувачка Мережі Нацукі Танака, яка знімала на набережній риболовлю, але випадково побачила тіло людини. Хтось із присутніх у цей момент на березі відразу ж викликав рятувальників, які незабаром прибули на місце події.

Спостерігаючи, як браві водолази намагаються дістати голу жінку з води, вона взялася все це фіксувати, щоб потім розмістити у себе на YouTube-каналі, де на неї підписані 272 тисячі осіб. Однак сенсації не вийшло.

[ + – ] Плаваюча обличчям вниз жінка налякала людей на березі Фото: 田中なつき/なっちゃん/Twitter

"Я подумала, що мертве тіло, яке плаває у воді, принесло звідкись, але це була надувна лялька", — повідомила вона підписникам.

На фото, опублікованих користувачем Twitter під ніком PowerSportsVoW, видно на березі кілька пожежних і рятувальних бригад, поліцію і машини швидкої допомоги. Співробітники спецслужб витягують секс-ляльку з води на очах у натовпу роззяв.

За словами Танаки, доросла іграшка була "благополучно врятованою".

Журналісти дивуються, як гумова лялька опинилася у воді, а деякі користувачі в жарт припустили, що силіконова "половинка" могла набриднути комусь і була таким чином відправлена у "вільне плавання".

Однак інший користувач Twitter, також опублікував кадри химерної операції з порятунку, списав цей інцидент на незаконне скидання негабаритного сміття, що не дивно, враховуючи суворі закони Японії, що стосуються вивозу твердих побутових відходів.

Раніше місцеві ЗМІ писали про те, що одна з японських компаній придумала свій спосіб утилізувати секс-ляльок. Їм влаштовують похорон зі свічками, трунарем і навіть "жалобними" манекенами.

Нагадаємо, компанія Mattel, що випускає легендарних ляльок Барбі, знайшла спосіб утилізувати відходи, які люди викидають у воду, і створила серію ляльок з переробленого океанського сміття.