Папа Римский встретился с Человеком-пауком (видео)

В подарок от своего гостя понтифик получил маску супергероя.

Во время еженедельной папской аудиенции Папы Франциска в Ватикане в среду в VIP-зоне внутреннего двора Сан-Дамасо был замечен посетитель в костюме Человека-паука, передает Reuters.

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В полном костюме супергероя Marvel, включая обтягивающий красный комбинезон и маску, мужчина, которого, как выяснилось позже, зовут Маттиа Вильярдита, и ему 27 лет, тихо сидел рядом со священником и слушал проповедь Папы. После службы он смог лично встретиться с понтификом.

[ + – ] Парень в костюме Человека-паука внимательно слушал проповедь Фото: Vatican Media

На фото, облетевших СМИ и соцсети, Папа Франциск был запечатлен во время приветствия Вильярдиты и рукопожатия. В свою очередь Маттиа подарил Папе маску Человека-паука, которая видна в руке понтифика.

По информации СМИ, Вильярдита, живущий на севере Италии, был приглашен на аудиторию в качестве VIP-гостя за свою волонтерскую деятельность. Мужчина переодевается Человеком-пауком и навещает больных детей в больнице. Даже после встречи с Папой он собирался посетить педиатрическую больницу Ватикана и поразвлекать маленьких пациентов.

В комментарии журналистам молодой человек рассказал, что маска – не случайный подарок.

"Она – как знак, чтобы сказать ему, что этими глазами я ежедневно вижу страдания больных детей в палатах", – отметил Маттиа и добавил, что Папа Франциск сразу понял его миссию.

Вильярдита основал сообщество единомышленников-волонтеров, которые в костюмах супергероев проведывают больных детей, а костюм Человека-паука впервые надел на Рождество 4 года назад. Он должен был доставить компьютер в больницу Сан-Паоло в Империи и решил заодно порадовать маленьких пациентов, переодевшись в героя комиксов. Во время карантина мужчина не переставал развлекать детей, совершив 1400 видеозвонков.

По словам Маттиа, который 19 лет страдал от серьезной болезни и часто вынужден был находиться в больнице, он прекрасно понимает, что такое одиночество в палате, поэтому и решил помогать малышам. В обычной жизни же он – работник портового предприятия в Вадо– Лигуре.

Папская аудиенция проводится каждую среду, когда Папа находится в Риме, и дает посетителям возможность увидеть и пообщаться с понтификом, когда он читает небольшие проповеди и молитвы.

Напомним, Папа Франциск в мае встретился с детьми и возобновил еженедельные встречи с верующими после полугодового перерыва в связи с пандемией коронавируса. До этого он выступал онлайн, включаясь из Апостольской библиотеки.