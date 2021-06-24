Папа Римський зустрівся з Людиною-павуком (відео)

У подарунок від свого гостя понтифік отримав маску супергероя.

Під час щотижневої папської аудієнції Папи Франциска у Ватикані в середу в VIP-зоні внутрішнього двору Сан-Дамасо був помічений відвідувач в костюмі Людини-павука, передає Reuters.

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У повному костюмі супергероя Marvel, включаючи обтягуючий червоний комбінезон і маску, чоловік, якого, як зʼясувалося пізніше, звуть Маттіа Вільярдіта, і йому 27 років, тихо сидів поруч зі священиком і слухав проповідь Папи. Після служби він зміг особисто зустрітися з понтифіком.

[ + – ] Хлопець в костюмі Людини-павука уважно слухав проповідь Фото: Vatican Media

На фото, які облетіли ЗМІ і соцмережі, Папа Франциск був зображений під час вітання Вільярдіти і рукостискання. Зі свого боку Маттіа подарував Папі маску Людини-павука, яку видно в руці понтифіка.

За інформацією ЗМІ, Вільярдіта, що живе на півночі Італії, був запрошений на аудиторію в якості VIP-гостя за свою волонтерську діяльність. Чоловік переодягається Людиною-павуком і відвідує хворих дітей в лікарні. Навіть після зустрічі з Папою він збирався відвідати педіатричну лікарню Ватикану і порозважати маленьких пацієнтів.

У коментарі журналістам чоловік розповів, що маска — не випадковий подарунок.

"Вона — як знак, щоб сказати йому, що цими очима я щодня бачу страждання хворих дітей в палатах", — зазначив Маттіа і додав, що Папа Франциск відразу зрозумів його місію.

Вільярдіта заснував спільноту однодумців-волонтерів, які в костюмах супергероїв провідують хворих дітей, а костюм Людини-павука вперше вдягнув на Різдво 4 роки тому. Він повинен був доставити компʼютер в лікарню Сан-Паоло в Імперії і вирішив заодно порадувати маленьких пацієнтів, переодягнувшись в героя коміксів. Під час карантину чоловік не переставав розважати дітей, зробивши 1400 відеодзвінків.

За словами Маттіа, який 19 років страждав від серйозної хвороби і часто змушений був знаходитися в лікарні, він прекрасно розуміє, що таке самотність в палаті, тому і вирішив допомагати малюкам. У звичайному житті ж він — працівник портового підприємства у Вадо-Лігуре.

Папська аудієнція проводиться щосереди, коли Папа знаходиться в Римі, і дає відвідувачам можливість побачити і поспілкуватися з понтифіком, коли він читає невеликі проповіді і молитви.

Нагадаємо, Папа Франциск в травні зустрівся з дітьми і відновив щотижневі зустрічі з вірянами після піврічної перерви через пандемію коронавірусу. До цього він виступав онлайн, включаючись з Апостольської бібліотеки.