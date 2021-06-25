"Ты мой мир": актер Чаннинг Татум показал свою 8-летнюю дочь

Актер уделяет воспитанию дочери немало времени и даже написал для нее детскую книгу.

41-летний американский актер и модель Ченнинг Татум, который делится у себя в соцсети фотографиями преимущественно со съемочной площадки или своими повседневными моментами, опубликовал снимок, на котором позирует вместе с 8-летней дочерью Эверли на пляже. Кадр сделан вечером, и папа с дочкой смотрят на небо.

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[ + – ] Чаннинг Татум с дочерью Эверли Фото: Channing Tatum/Instagram

"Ты моя малышка – все! Ты мой мир и мое сердце. Ты смотрела на полнолуние на этой картинке и рассказывала мне пророчество о русалке в полнолуние, а затем мы побежали в воду, искали ее и играли светящимися палочками в ночной воде, взывая к русалкам. Ты сказала, что прикоснулась к голой русалке и увидела хвост. Ха-ха, однажды ты прочтешь это, и я надеюсь, что рассмеешься. Мы весело проводим время!", – говорится в подписи к снимку.

Эверли – дочь актера от брака с Дженной Деван, с которой он развелся в 2019 году после 10 лет брака. Несмотря на расставание, бывшие супруги вместе воспитывают дочь, а Ченнинг сделал отцовство приоритетом. Он даже написал книгу "Одна-единственная Спаркелла", на которую его вдохновила дочь.

[ + – ] Ченнинг Татум с книгой, на написание которой его вдохновила дочь Фото: Channing Tatum/Instagram

Воспитание ребенка не мешает Татуму строить успешную карьеру. Сейчас он снимается в картине "Затерянный город Д" вместе с Сандрой Буллок и Брэдом Питтом. Там, кстати, зрители смогут увидеть и украинскую модель Катю Свинарчук, которая снялась в эпизодической роли.