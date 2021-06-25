"Ти мій світ": актор Ченнінг Тейтум показав свою 8-річну дочку

Актор приділяє вихованню дочки чимало часу і навіть написав для неї дитячу книгу.

41-річний американський актор і модель Ченнінг Тейтум, який ділиться в себе в соцмережі фотографіями переважно зі знімального майданчика або своїми повсякденними моментами, опублікував знімок, на якому позує разом з 8-річною дочкою Еверлі на пляжі. Кадр зроблений ввечері, і тато з донькою дивляться на небо.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Ченнінг Тейтум з дочкою Еверлі Фото: Channing Tatum/Instagram

"Ти, моя маленька — усе! Ти мій світ і моє серце. Ти дивилася на повний місяць на цій картинці і розповідала мені пророцтво про русалку в повний місяць, а потім ми побігли у воду, шукали її і гралися паличками, що світяться, у нічний воді, волаючи до русалок. Ти сказала, що доторкнулася до голої русалки і побачила хвіст. ха-ха, одного разу ти прочитаєш це, і я сподіваюся, що розсмієшся. Ми весело проводимо час!", — йдеться в підписі до знімка.

Еверлі — дочка актора від шлюбу з Дженною Деван, з якою він розлучився у 2019 році після 10 років шлюбу. Незважаючи на розлучення, колишнє подружжя разом виховують доньку, а Ченнінг зробив батьківство пріоритетом. Він навіть написав книгу "Одна-єдина Спаркелла", на яку його надихнула дочка.

[ + – ] Ченнінг Тейтум з книгою, на написання якої його надихнула дочка Фото: Channing Tatum/Instagram

Виховання дитини не заважає Тейтуму будувати успішну карʼєру. Наразі він знімається в картині "Загублене місто Д" разом із Сандрою Буллок і Бредом Піттом. Там, до речі, глядачі зможуть побачити й українську модель Катю Свинарчук, яка знялася в епізодичній ролі.