Квентин Тарантино расписался на ноге поклонницы, и та придумала способ заработать (видео)

Девушка решила монетизировать автограф легенды и выставила фото своей ноги на аукцион eBay.

58-летний американский режиссер Квентин Тарантино осчастливил фанатку и пользовательницу TikTok тем, что оставил автограф на ее ноге.

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В Сети разлетелось видео, на котором «отец» Криминального чтива» идет сквозь толпу фанатов, ожидающих его автограф. Когда он подходит к жительнице Калифорнии Шер Арар, известной в TikTok как SHER или @dezertflake, она спрашивает, не возражает ли Квентин против предложения расписаться у нее на ноге.

"Конечно, хорошо, круто", – ответил тот, посмеиваясь, и наклонился, чтобы взять ее за ногу. Когда он оставил подпись, Шер поинтересовалась, сколько стоит автограф.

"О нет, я бы не стал его оценивать, но он будет в топе", – парировал Тарантино.

Тем не менее, девушка решила, что не стоит добру пропадать и взялась продать на аукционе eBay абстрактное изображение, созданное на основе фото своей ноги с автографом. На данный момент стоимость лота – $222.

Напомним, в феврале прошлого года Квентин Тарантино впервые стал отцом. Сына ему родила супруга Даниэла Пик, которая младше режиссера на 21 год.