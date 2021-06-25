Квентін Тарантіно розписався на нозі шанувальниці, й та вигадала спосіб заробити (відео)

Дівчина вирішила монетизувати автограф легенди і виставила фото своєї ноги на аукціон eBay.

58-річний американський режисер Квентін Тарантіно ощасливив фанатку і користувачок TikTok тим, що залишив автограф на її нозі.

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У мережі розлетілося відео, на якому «батько» Кримінального чтива» йде крізь натовп фанатів, які очікують його автограф. Коли він підходить до жительки Каліфорнії Шер Арар, відомої в TikTok як SHER або @dezertflake, вона запитує, чи не заперечує Квентін проти пропозиції розписатися у неї на нозі.

"Звичайно, добре, круто", — відповів той, сміючись, і нахилився, щоб взяти її за ногу. Коли він залишив підпис, Шер поцікавилася, скільки коштує автограф.

"О ні, я б не став його оцінювати, але він буде в топі", — парирував Тарантіно.

Проте, дівчина вирішила, що не варто добру пропадати і взялася продати на аукціоні eBay абстрактне зображення, створене на основі фото своєї ноги з автографом. Наразі вартість лота — $222.

Нагадаємо, в лютому минулого року Квентін Тарантіно вперше став батьком. Сина йому народила дружина Даніела Пік, яка молодша за режисера на 21 рік.