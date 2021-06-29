Больше тела. Виктория Бекхэм представила коллекцию Victoria Beckham Resort 2022

Дизайнер решила сделать свои вещи более доступными для потребителей, и 60%нарядов из новой коллекции стоят $700.

В прошлом участница популярного герлз-бенда, а нынче – не менее популярный дизайнер Виктория Бекхэм представила новую круизную коллекцию Victoria Beckham Resort 2022.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Особенностью этого детища Вики является то, что она объединила две своих линии, дорогую Victoria Beckham и более доступную Victoria, Victoria Beckham, в один доступный бренд. Вещи из этой коллекции – на 40% дешевле, чем наряды из дорогой линии, плюс дизайнер сделала ставку на новое ощущение непринужденности, совмещенной с женственностью.

В дальнейшем Виктория планирует делать четыре коллекции в год, и намерена охватить новых клиентов именно благодаря снижению цен.

Что же касается этой коллекции, то 60% вещей из нее стоят $700. Например, костюм, ценник на котором раньше составлял $2800, теперь можно купить за $1700, а цена платьев варьируется от $490 до $2000. При этом, подчеркивает миссис Бекхэм, удешевление никак не отразилось на качестве изделий, которые все так же практичны, эстетичны и изготовлены из лучших материалов.

Но вернемся к коллекции. В ней не обошлось без таких любимых Викторией классических брюк со стрелками, однако в этот раз она добавила к ним большие карманы. Традиционный крой и, возможно, подчеркнуто консервативные линии дизайнер умножила на яркие и сочные оттенки, а также добавила в образы летние принты. В курортной серии можно увидеть небесно-голубые, конфетно-розовые и базовые темные цвета, а легкости и некой фривольности добавляют платья из струящейся ткани с открытой спиной, а также скульптурные платья.

Интересным акцентом коллекции стали яркие юбки, полностью расшитые пайетками и не менее красочные объемные джемперы.

В целом коллекция получилась более "раздетой", чем обычно.

"Я хочу одеться, хочу выйти на улицу, я хочу немного больше похвастаться своим телом. Я хочу чувствовать себя женственной. Я не думаю, что есть что-то плохое в желании выглядеть желанной для своего партнера, и я этого с нетерпением жду. Я не хочу прятаться под одеждой, как недавно. Вот как я себя чувствую за последние 18 месяцев", – охарактеризовала Бекхэм свою работу.

Напомним, в декабре прошлого года дизайнер попала в больницу, отравившись ртутью из-за рыбной диеты. Врачам пришлось провести соответствующие процедуры, чтобы вывести из печени Виктории токсины. Позже она пересмотрела свой рацион в пользу более безопасных продуктов.