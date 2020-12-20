Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой "рыбной" диеты

Певица попала в больницу из-за того, что ела слишком много тунца.

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за "рыбной" диеты. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, тесты показали, что у нее в крови "зашкаливает" уровень токсичной ртути. Она изменила режим питания и села на диету, рацион которой состоит преимущественно из рыбы, чаще всего — рыбы-меч и тунца.

"У Виктории был зашкаливающий уровень ртути. Поэтому врачи сделали ей промывку печени, чтобы избавить организм от токсинов. Она прекрасно себя чувствует, такая же стройная и подтянутая, как всегда", – рассказали в издании.

Теперь она изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

Морская рыба, особенно тунец, рыба-меч, королевская макрель и марлин, а также все моллюски накапливают в своих организмах ртуть, содержащуюся в микроскопических дозах в воде. Хронические отравления ртутью (их также называют меркуриализмом) возникают из-за длительного воздействия малых доз ртути на человека (они могут лишь немного превышать санитарные нормы). Опасны такие отравления тем, что могут вызвать не только физические, но иногда и психические отклонения. В морепродуктах содержится так называемая метилированная ртуть (ее органические соединения).

Напомним, ранее стало известно, что певец Робби Уильямс сдал анализ крови, и оказалось, что в его организме опасно высокий уровень содержания ртути. По словам Уильямса, он не подозревал о своих проблемах со здоровьем, а сдать анализ его заставила жена. "Я сдал анализ на ртуть, потому что моя жена невротична, она постоянно проходит всевозможные обследования", – пояснил певец. Врачи предупредили его, что пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу может привести к раку кожи и заболеваниям легких.