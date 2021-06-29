Більше тіла. Вікторія Бекхем представила колекцію Victoria Beckham Resort 2022

Дизайнерка вирішила зробити свої речі більш доступними для споживачів, і 60% нарядів із нової колекції коштують $700.

У минулому учасниця популярного гьорлз-бенду, а нині — не менш популярна дизайнерка Вікторія Бекхем представила нову круїзну колекцію Victoria Beckham Resort 2022.

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Особливістю цього дітища Вікі є те, що вона об'єднала дві свої лінії, дорогу Victoria Beckham і більш доступну Victoria, Victoria Beckham, в один доступний бренд. Речі з цієї колекції — на 40% дешевші, ніж наряди з дорогої лінії, плюс дизайнерка зробила ставку на нове відчуття невимушеності, суміщеної із жіночністю.

Надалі Вікторія планує робити чотири колекції на рік, і має намір охопити нових клієнтів саме завдяки зниженню цін.

Що ж стосується цієї колекції, то 60% речей з неї коштують $700. Наприклад, костюм, цінник на якому раніше становив $2 800, тепер можна купити за $1 700, а ціна суконь варіюється від $490 до $2 000. При цьому, підкреслює місіс Бекхем, здешевлення ніяк не відбилося на якості виробів, які все так же практичні, естетичні та виготовлені з кращих матеріалів.

Але повернемося до колекції. У ній не обійшлося без таких улюблених Вікторією класичних брюк зі стрілками, проте цього разу вона додала до них великі кишені. Традиційний крій і, можливо, підкреслено консервативні лінії дизайнерка помножила на яскраві та соковиті відтінки, а також додала в образи літні принти. У курортній серії можна побачити небесно-блакитні, цукерково-рожеві й базові темні кольори, а легкості та якоїсь фривольності додають сукні з тканини, що струменить, з відкритою спиною, а також скульптурні сукні.

Цікавим акцентом колекції стали яскраві спідниці, повністю розшиті паєтками і не менш барвисті об'ємні джемпери.

У цілому колекція вийшла більш "роздягненою", ніж зазвичай.

"Я хочу одягнутися, хочу вийти на вулицю, я хочу трохи більше похвалитися своїм тілом. Я хочу відчувати себе жіночною. Я не думаю, що є щось погане в бажанні виглядати бажаною для свого партнера, і я цього з нетерпінням чекаю. Я не хочу ховатися під одягом, як нещодавно. Ось як я почуваюся останні 18 місяців", — охарактеризувала Бекхем свою роботу.

Нагадаємо, в грудні минулого року дизайнерка потрапила в лікарню, отруївшись ртуттю через рибну дієту. Лікарям довелося провести відповідні процедури, щоб вивести з печінки Вікторії токсини. Пізніше вона переглянула свій раціон на користь більш безпечних продуктів.