"Мама Стифлера" с подсвечником на голове появилась на страницах Interview Magazine

Актриса примерила платки и шарфы от лучших мировых брендов.

59-летняя американская комедийная актриса Дженнифер Кулидж, прославившаяся ролью мамы Стифлера в «Американском пироге», пытавшейся соблазнить одноклассника своего сына, появилась на страницах июньского номера Interview Magazine.

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Знаменитость позировала в черном платье с декольте, а образы разбавляла шарфами и платками знаменитых и очень недешевых брендов, таких как Burberry ($450), Isabel Marant ($270), Versace, Mary Katrantzou x Bvlgari ($520), Dior ($520), Maison Margiela ($990), Balenciaga ($695), Gucci ($700) и MIU MIU.

На одном из фото Дженнифер изображена держащей подсвечник на голове поверх платка Burberry. Образ дополняет бежевый тренч.

Особого внимания заслуживают черные перчатки с золотыми накладными ногтями, делающие образ актрисы роковым и в какой-то мере устрашающим.

В целом же, Дженнифер выглядит еще полной сил, а свое чувство юмора она продемонстрировала даже во время фотосессии, еще раз подтвердив амплуа одной из самых популярных звезд комедийного жанра.

Режиссеры любят Кулидж за нестандартную внешность. Она высокая, с пышной грудью и длинными светлыми волосами – идеальный образ для роковых женщин в смешном кино. Однако Дженнифер проявила себя и как драматическая актриса, снявшись в картинах "Плохой лейтенант", "Очень эпическое кино" и "Киносвидание". Правда, успех "Американского пирога" ни в одном из этих фильмов Джен не повторила, и на зрителей ленты произвели неоднозначное впечатления, хоть и не провалились в прокате.

Актриса практически никогда не делится подробностями личной жизни. Известно, что у нее подрастают двое детей-погодков.

Напомним, коллега Куллидж по цеху Моника Белуччи появилась в журнале F Magazine. Она позировала не только для обложки, появившись на страницах издания в ярких и женственных образах.