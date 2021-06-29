"Мама Стіфлера" зі свічником на голові з'явилася на сторінках Interview Magazine

Актриса приміряла хустки і шарфи від кращих світових брендів.

59-річна американська комедійна актриса Дженніфер Кулідж, яка прославилася завдяки ролі мами Стіфлера в «Американському пирозі», яка намагалася спокусити однокласника свого сина, зʼявилася на сторінках червневого номеру Interview Magazine.

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Знаменитість позувала в чорній сукні з декольте, а образи розбавляла шарфами і хустками знаменитих і дуже недешевих брендів, таких як Burberry ($ 450), Isabel Marant ($ 270), Versace, Mary Katrantzou x Bvlgari ($ 520), Dior ($ 520), Maison Margiela ($ 990), Balenciaga ($ 695), Gucci ($ 700) і MIU MIU.

На одному з фото Дженніфер зображена тримає свічник на голові поверх хустки Burberry. Образ доповнює бежевий тренч.

На особливу увагу заслуговують чорні рукавички із золотими накладними нігтями, що роблять образ актриси фатальним і якоюсь мірою страхітливим.

У цілому ж, Дженніфер виглядає ще наповненою силами, а своє почуття гумору вона продемонструвала навіть під час фотосесії, ще раз підтвердивши амплуа однієї з найпопулярніших зірок комедійного жанру.

Режисери люблять Кулідж за нестандартну зовнішність. Вона висока, з пишними грудьми і довгим світлим волоссям — ідеальний образ для фатальних жінок у смішному кіно. Однак, Дженніфер проявила себе і як драматична актриса, знявшись у картинах "Поганий лейтенант", "Дуже епічне кіно" і "Кінопобачення". Правда, успіх "Американського пирога" ні в одному з цих фільмів Джен не повториться, які на глядачів стрічки справили неоднозначне враження, хоч і не провалилися в прокаті.

Актриса практично ніколи не ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що в неї підростають двоє дітей.

Нагадаємо, колега Куллідж по цеху Моніка Белуччі зʼявилася в журналі F Magazine. Вона позувала не тільки для обкладинки, зʼявившись на сторінках видання в яскравих і жіночних образах.