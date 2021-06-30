В Сети появился первый постер с новой "Золушкой" Камиллой Кабельо

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video новая экранизация "Золушки" будет показана уже 16 июля.

24-летняя кубино-американская певица Камилла Кабельо предстала перед зрителями в образе Золушки, которую она играет в новой экранизации знаменитой сказки. Однако пока что увидеть ее можно только на официальном постере, опубликованном стриминговым сервисом Amazon Prime Video.

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На нем Кабельо изображена в бальном платье Золушки, правда, не голубом, как в оригинальной сказке, а в фиолетовом со стразами, представ эдакой современной голливудской сказочной героиней. На пальце она держит туфельку. Волосы новой Золушки не уложены в классическую высокую прическу, а заплетены сзади. Стоит отметить, что Золушка получилась очень в духе времени.

Фото: Amazon Prime Video

Выход картины режиссера Кея Кэннона, известного работой в сериале "Новая девушка", на стриминговой платформе запланирован на 16 июля.

Еще одним ярким персонажем, олицетворяющем нынешнее время, станет 51-летний актер и певец Билли Портер, который исполнил в фильме роль гендерно нейтральной феи-крестной. Ранее он уже заявлял, что в основе этой новой адаптации, описанной как "Золушка движения #MeToo", будут современность и феминизм.

Ранее Amazon Prime публиковал кадры со съемочной площадки фильма. Принца Роберта в картине сыграл начинающий актер Николас Голицин. Роль злой мачехи досталась Идине Мейзел. В картине можно будет увидеть также актера Пирса Броснана и известного телеведущего Джеймса Кордена. Последний, кстати, стал и сценаристом фильма и его продюсером.