У мережі з'явився перший постер з новою "Попелюшкою" Камілою Кабельйо

На стримінговому сервісі Amazon Prime Video нова екранізація "Попелюшки" буде показана вже 16 липня.

24-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельйо постала перед глядачами в образі Попелюшки, яку вона зіграє в новій екранізації знаменитої казки. Однак, поки що побачити її можна тільки на офіційному постері, опублікованому стримінговим сервісом Amazon Prime Video.

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На ньому Кабельйо зображена в бальному платті Попелюшки, правда, не блакитному, як в оригінальній казці, а у фіолетовому зі стразами, поставши такою собі сучасною голлівудською казковою героїнею. На пальці вона тримає туфельку. Волосся нової Попелюшки не вклалося в класичну високу зачіску, а заплетене ззаду. Варто зазначити, що Попелюшка вийшла дуже в дусі часу.

Фото: Amazon Prime Video

Вихід картини режисера Кей Кеннон, відомої роботою в серіалі "Нова дівчина", на стримінговій платформі запланований на 16 липня.

Ще одним яскравим персонажем, який уособлює нинішній час, стане 51-річний актор і співак Біллі Портер, який виконав у фільмі роль гендерно нейтральної феї-хресної. Раніше він вже заявляв, що в основі цієї нової адаптації, описаної як "Попелюшка руху #MeToo", будуть сучасність і фемінізм.

Раніше Amazon Prime публікував кадри зі знімального майданчику фільму. Принца Роберта в картині зіграв актор Ніколас Голіцин. Роль злої мачухи дісталася Ідіні Мейзел. У картині можна буде побачити також актора Пірса Броснана і відомого телеведучого Джеймса Кордена. Останній, до речі, став і сценаристом фільму та його продюсером.