Близкий друг принцессы Дианы рассказал, что сейчас происходит между Уильямом и Гарри

Стюарт Пирс уверен, что СМИ слишком преувеличили глубину разлада между братьями, и на самом деле все обстоит иначе.

Фотографии принца Уильяма и принца Гарри, сделанные в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца во время открытия памятника их матери, многим вселили надежду, что братья – на пути к примирению. Аналогичного мнения придерживается королевский эксперт и близкий друг принцессы Дианы Стюарт Пирс, чем он и поделился с изданием Us Weekly.

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По его словам, на самом деле отношения между герцогами Кэмбриджским и Сассекским не настолько мрачные, как об этом пишет британская пресса.

"По поведению братьев, которое было таким простым и неформальным, – они шутили и улыбались, – я почувствовал, что этот момент полностью изменит то, что очерняло их отношения раньше. Слухи об их разладе основывались лишь на страхах и идеях людей, которые думали, что общались с кем-то, приближенным к королевскому двору. В то время, как на самом деле те люди все это просто выдумали", – отметил он.

Пирс подчеркнул, что не верит в то, что Уильям и Гарри когда-либо были вовлечены в настоящую вражду:

"Это развеивает шумиху по поводу того факта, что произошел раскол. Я не верил, что произошел раскол. Были небольшие разногласия, но это было чрезмерно раздутым, чрезмерно драматизированным. Они оба были так расслаблены".

Как известно, другие члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II, принц Чарльз, герцогиня Кейт, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, Меган Маркл, Арчи и Лилибет, не присутствовали на мероприятии, что Пирс посчитал хорошим знаком, поскольку, во-первых, соблюдены коронавирусные ограничения, а, во-вторых, братья получили возможность побыть наедине со своей матерью.

Эксперт добавил, что если бы на открытии памятника появилась Меган, она привлекла бы к себе все внимание, и пресса бы не сдерживалась.

Напомним, памятник принцессе Диане открыли 1 июля в день ее 60-летия в любимом саду матери принцев. Скульптурная композиция изображает ее и трех детей. Она была заказана братьями еще в 2017 году и призвана показать влияние Дианы и ее вклад не только в историю Великобритании, но и всего мира.