Близький друг принцеси Діани розповів, що зараз відбувається між Вільямом і Гаррі

Стюарт Пірс упевнений, що ЗМІ занадто перебільшили глибину розладу між братами, і насправді все інакше.

Фотографії принца Вільяма і принца Гаррі, зроблені в затонулому саду Кенсінгтонського палацу під час відкриття памʼятника їхній матері, багатьом вселили надію, що брати — на шляху до примирення. Аналогічної думки дотримується королівський експерт і близький друг принцеси Діани Стюарт Пірс, чим він і поділився з виданням Us Weekly.

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За його словами, насправді відносини між герцогами Кембриджським і Сассекським не такі похмурі, як про це пише британська преса.

"За поведінкою братів, яка була такою простою і неформальною, — вони жартували і посміхалися, — я відчув, що цей момент повністю змінить те, що очорнює їхні відносини раніше. Чутки про їх розлад ґрунтувалися лише на страхах та ідеях людей, які думали, що спілкувалися з кимось, наближеним до королівського двору. У той час, як насправді ті люди все це просто вигадали", — зазначив він.

Пірс підкреслив, що не вірить у те, що Вільям і Гаррі коли-небудь були залучені в справжню ворожнечу:

"Це розвіює галас з приводу того факту, що стався розкол. Я не вірив, що стався розкол. Були невеликі розбіжності, але це було надмірно роздутим, надмірно драматизувалося. Вони обидва були так розслаблені".

Як відомо, інші члени королівської сімʼї, у тому числі королева Єлизавета II, принц Чарльз, герцогиня Кейт, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, Меган Маркл, Арчі та Лілібет, не були присутні на заході, що Пірс вважав хорошим знаком, оскільки, по-перше, дотримані коронавірусні обмеження, а, по-друге, брати отримали можливість побути наодинці зі своєю матірʼю.

Експерт додав, що якби на відкритті памʼятника зʼявилася Меган, вона привернула б до себе всю увагу, і преса б не стримувалася.

Нагадаємо, памʼятник принцесі Діані відкрили 1 липня в день її 60-річчя в улюбленому саду матері принців. Скульптурна композиція зображує її та трьох дітей. Вона була замовлена братами ще у 2017 році і покликана показати вплив Діани та її внесок не тільки в історію Великобританії, але і всього світу.