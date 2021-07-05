Умер режиссер фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" Владимир Меньшов

Причиной смерти актера и режиссера стали осложнения, вызванные коронавирусом. Ему был 81 год.

В Москве на 82-м году жизни скончался известный советский и российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов, сообщают росСМИ.

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По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

О том, что режиссер заразился COVID-19, стало известно 26 июня. Изначально сообщалось, что он заболел ковидом в легкой форме. Однако позже его состояние существенно ухудшилось.

29 июля была госпитализирована и супруга Меньшова, народная артистка России Вера Алентова, у которой тоже диагностировали коронавирус.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Азербайджане. Его мать была дочерью раскулаченного крестьянина, а отец – помощником капитана. Родители будущего режиссера познакомились на корабле, который ходил в Иран из Баку. Пара поженилась, и в семье появились двое детей – Владимир и Ирина.

Позже Меньшовы переехали в Астрахань, где их сын и дочь ходили в школу. Именно там Вова, который очень любил читать, начал заниматься в драмкружке и играть вместе с другом в местном театре. Уже через некоторое время он увлекся кинематографом.

Когда Владимир сказал родителям, что будет поступать на актерский, они такому решению не обрадовались, но препятствовать не стали. Упорный молодой человек поступил в школу-студию МХАТ с четвертой попытки. В 1967 году он сумел поступить и во ВГИК, чтобы освоить режиссерскую профессию.

Меньшов снялся более чем в 100 фильмах, сыграв самых разноплановых героев, а дебютировал в картине своего однокурсника Владимира Павловского "Счастливый Кукушкин", соавтором которой также выступил. Его можно увидеть в таких известных лентах как "Ликвидация", "Если враг не сдается", "Мебиус", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Ночной дозор", "Легенда №17"и многих-многих других.

[ + – ] Владимир Меньшов в роди Георгия Жукова в фильме "Ликвидация" Фото: Соцсети

Юлия Меньшова, дочь Владимира, всегда говорила, что режиссерские работы отца – это "способ удивить мать" Веру Алентову. И ему это удалось. Легендарная картина "Москва слезам не верит", в которой главную роль исполнила супруга режиссера, не только стала хитом советского кинопроката, но и получила "Оскар". И это несмотря на то, что в тот период между США и СССР как раз был разгар "холодной войны".

[ + – ] Картина "Москва слезам не верит" получила "Оскар"

Еще одна визитная карточка Меньшова – фильм "Любовь и голуби". Картина год пролежала на полке, пока ее разрешили выпустить на экраны. Причина – антиалкогольная кампания в СССР, а в фильме показаны пьющие герои.

[ + – ] Фильм "Любовь и голуби" год пролежал на полке

Среди других известных работ режиссера – "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Розыгрыш", "Тени над Москвой", "Дуэль".

В последние годы режиссер руководил мастерской во ВГИКе. Он набрал 30 студентов, причем несмотря на то, что бюджетных мест было только 7, он выбил 8-е, заплатив из личных средств почти полмиллиона рублей за "лишнюю" студентку.

[ + – ] Владимир Меньшов с женой Верой Алентовой и дочерью Юлией Фото: Соцсети

Всю жизнь Меньшов прожил с Верой Алентовой. Их дочь – известная телеведущая, зять, Игорь Гордин – заслуженный артист России. Внук Меньшова Андрей окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, но мечтает стать режиссером.

Напомним, в феврале скончался известный украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Ему было 63 года.