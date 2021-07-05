Помер режисер фільмів "Москва сльозам не вірить" та "Любов і голуби" Володимир Меньшов

Причиною смерті актора і режисера стали ускладнення, викликані коронавірусом. Йому був 81 рік.

У Москві на 82-му році життя помер відомий радянський і російський режисер, актор і сценарист Володимир Меньшов, повідомляють РосЗМІ.

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За попередніми даними, причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією.

Про те, що режисер заразився COVID-19, стало відомо 26 червня. Спочатку повідомлялося, що він захворів ковідом у легкій формі. Однак, пізніше його стан істотно погіршився.

29 липня була госпіталізована і дружина Меньшова, народна артистка Росії Віра Алентова, у якою теж діагностували коронавірус.

Володимир Меньшов народився 17 вересня 1939 року в Азербайджані. Його мати була дочкою розкуркуленого селянина, а батько — помічником капітана. Батьки майбутнього режисера познайомилися на кораблі, який ходив до Ірану з Баку. Пара одружилася, і в родині зʼявилися двоє дітей — Володимир та Ірина.

Пізніше Меньшові переїхали в Астрахань, де їхні син і дочка ходили в школу. Саме там Вова, який дуже любив читати, почав займатися в драмгуртку і грати разом з другом у місцевому театрі. Уже через деякий час він захопився кінематографом.

Коли Володимир сказав батькам, що буде вступати на акторський, вони такому рішенню не зраділи, але перешкоджати не стали. Наполегливий юнак вступив до школи-студії МХАТ з четвертої спроби. У 1967 році він зумів вступити і до ВДІКу, щоб освоїти режисерську професію.

Меньшов знявся в понад 100 фільмах, зігравши дуже різнопланових героїв, а дебютував у картині свого однокурсника Володимира Павловського "Щасливий Кукушкін", співавтором якої також став. Його можна побачити в таких відомих стрічках як "Ліквідація", "Якщо ворог не здається", "Мебіус", "Д. Д. Д. Досьє детектива Дубровського", "Нічний дозор", "Легенда №17" та багатьох-багатьох інших .

[ + – ] Володимир Меньшов у ролі Георгія Жукова у фільмі "Ліквідація" Фото: Соцсети

Юлія Меньшова, дочка Володимира, завжди говорила, що режисерські роботи батька — це "спосіб здивувати матір", Віру Алентову. І йому це вдалося. Легендарна картина "Москва сльозам не вірить", у якій головну роль виконала дружина режисера, не тільки стала хітом радянського кінопрокату, а й отримала "Оскар". І це незважаючи на те, що в той період між США і СРСР якраз був розпал "холодної війни".

[ + – ] Картина "Москва сльозам не вірить" отримала "Оскар"

Ще одна візитна картка Меньшова — фільм "Любов і голуби". Картина рік пролежала на полиці, поки її дозволили випустити на екрани. Причина — антиалкогольна кампанія в СРСР, а у фільмі показані герої напідпитку.

[ + – ] Фільм "Любов і голуби" рік пролежав на полиці

Серед інших відомих робіт режисера — "Ширлі-мирлі", "Заздрість богів", "Розіграш", "Тіні над Москвою", "Дуель".

В останні роки режисер керував майстернею у ВДІКу. Він набрав 30 студентів, причому незважаючи на те, що бюджетних місць було лише 7, він вибив 8-е, заплативши за рахунок власних коштів майже півмільйона рублів за "зайву" студентку.

[ + – ] Володимир Меньшов з дружиною Вірою Алентовою і дочкою Юлією Фото: Соцсети

Усе життя Меньшов прожив з Вірою Алентовою. Їхня донька — відома телеведуча, зять, Ігор Гордін — заслужений артист Росії. Онук Меньшова Андрій закінчив акторський факультет школи-студії МХАТ, але мріє стати режисером.

Нагадаємо, у лютому помер відомий український режисер і продюсер Сергій Проскурня. Йому було 63 роки.