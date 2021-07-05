Сын Элизабет Херли остался без наследства в четверть миллиарда долларов

19-летнего Дэмиана исключили из завещания его отца – филантропа и миллиардера Стивена Бинга

19-летний сын Элизабет Херли Дэмиан был исключен из завещания своего покойного отца Стивена Бинга, который покончил с собой в прошлом году. Об этом пишет Hello Magazine.

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В суд подал дед Дэмиана, доля юноши оценивалась в 250 миллионов долларов. Стивен Бинг, бывший возлюбленный Элизабет, покончил жизнь самоубийством в июне 2020 года в возрасте 55 лет. Будучи богатым финансистом, он учредил трастовые фонды для своих внебрачных детей – 19-летнего Дэмиана и 23-летней Киры Керкорян, дочери Бинга от теннисистки Лизы Бондер.

Питер Бинг уже пытался лишить детей своего сына доступа к состоянию, и судился со Стивеном, однако тогда ему удалось выиграть дело. Однако Питер снова подал в суд и обжаловал это решение на том основании, что Дэмиан и Кира были внебрачными детьми. Согласно отчету суда, состояние Бинга в настоящее время делится между детьми его сестры Мэри.

"Когда Стивен покончил с собой, он умер, думая, что о его детях позаботятся. Теперь решение Стивена проигнорировано. Я знаю, он был бы опустошен этим известием", — сообщила 56-летняя Лиз Херли прессе через своих представителей, возмущенная решением суда.

[ + – ] Дэмиен Херли со своей знаменитой матерью/Все фото: Instagram damianhurley1

Лиза Бондер, бывшая возлюбленная Стивена Бинга, сообщила, что не понимает, причем тут дети Стивена, если у него были разногласия только с его отцом.

"Как мать, я удивляюсь, почему, черт возьми, это должно было произойти. Зачем превращать двух невинных детей в жертв?", — сообщила Лиза.

Напомним, Стивен Бинг покончил с собой в 2020 году. Он выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже небоскреба в Лос-Анджелесе. Причиной самоубийства в полиции назвали депрессию.

Стив Бинг был основателем кинокомпании Shangri-La Entertainment, занялся кинопроизводством после того, как закончил Стэнфорд и унаследовал более 600 миллионов долларов от своего деда, магната в сфере недвижимости.

С актрисой Элизабет Херли он познакомился в 2000 году, но в 2001 году они расстались. После расставания актриса сказала продюсеру, что ждет от него ребенка. Свое отцовство он не признавал, но ДНК-тест, который он сделал, подтвердил, что Дэмиан — его сын.

[ + – ] Лиз Херли и Стивен Бинг в 2000-м году Фото: Variety

Также у Бинга были отношения с Наоми Кэмпбелл, Умой Турман, Шэрон Стоун и Николь Кидман. Он дружил с Биллом Клинтоном и спонсировал его предвыборную кампанию.

Дэмиан тяжело переживал потерю отца. И хоть они мало общались, он часто упоминал его в постах в соцсетях.