Син Елізабет Херлі залишився без спадщини у чверть мільярда доларів

19-річного Деміана виключили із заповіту його батька — філантропа і мільярдера Стівена Бінга.

19-річний син Елізабет Херлі Деміан був виключений із заповіту свого покійного батька Стівена Бінга, який наклав на себе руки минулого року. Про це пише Hello Magazine.

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До суду подав дід Деміана, частка юнака оцінювалася у 250 мільйонів доларів. Стівен Бінг, колишній коханий Елізабет, покінчив життя самогубством у червні 2020 року у віці 55 років. Будучи багатим фінансистом, він заснував трастові фонди для своїх позашлюбних дітей — 19-річного Деміана і 23-річної Кіри Керкорян, дочки Бінга від тенісистки Лізи Бондер.

Пітер Бінг вже намагався позбавити дітей свого сина доступу до статків, і судився зі Стівеном, однак тоді йому вдалося виграти справу. Однак Пітер знову подав до суду і оскаржив це рішення на тій підставі, що Деміан і Кіра були позашлюбними дітьми. Згідно зі звітом суду, статок Бінга зараз ділиться між дітьми його сестри Мері.

"Коли Стівен наклав на себе руки, він помер, думаючи, що про його дітей подбають. Тепер рішення Стівена проігнороване. Я знаю, він був би спустошений цією звісткою", — повідомила 56-річна Ліз Херлі пресі через своїх представників, обурена рішенням суду.

[ + – ] Деміен Херлі зі своєю знаменитою матір'ю/Всі фото: Instagram damianhurley1

Ліза Бондер, колишня кохана Стівена Бінга, повідомила, що не розуміє, до чого тут діти Стівена, якщо у нього були розбіжності тільки з його батьком.

"Як мати, я дивуюся, чому, чорт забирай, це повинно було статися. Навіщо перетворювати двох невинних дітей у жертв?", — повідомила Ліза.

Нагадаємо, Стівен Бінг наклав на себе руки у 2020 році. Він вистрибнув з вікна своїх апартаментів на 27-му поверсі хмарочоса в Лос-Анджелесі. Причиною самогубства в поліції назвали депресію.

Стів Бінг був засновником кінокомпанії Shangri-La Entertainment, зайнявся кіновиробництвом після того, як закінчив Стенфорд і успадкував понад 600 мільйонів доларів від свого діда, магната у сфері нерухомості.

З актрисою Елізабет Херлі він познайомився у 2000 році, але у 2001 році вони розлучилися. Після розставання актриса сказала продюсеру, що чекає від нього дитину. Своє батьківство він не визнавав, але ДНК-тест, який він зробив, підтвердив, що Деміан — його син.

[ + – ] Ліз Херлі і Стівен Бінг у 2000-му році Фото: Variety

Також у Бінга були стосунки з Наомі Кемпбелл, Умою Турман, Шерон Стоун і Ніколь Кідман. Він дружив з Біллом Клінтоном і спонсорував його передвиборчу кампанію.

Деміан важко переживав втрату батька. І хоч вони мало спілкувалися, він часто згадував його у постах в соцмережах.