Ей не нужна волна. В честь Карла Лагерфельда создали электрическую доску для серфинга (видео)

Доска весит 10 кг и стоит 24 900 евро. По словам ее создателей, она отражает страсть покойного Лагерфельда к неожиданному сотрудничеству.

Электрическую доску для серфинга в честь дизайнера Карда Лагерфельда представила компания Esurf, сообщает WWD.

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Она была разработана совместно с бывшим личным телохранителем модельера Себастьяном Жондо, который давно увлекается экстремальными видами спорта.

Доска Karl Lagerfeld X Esurf, кроме имени Карла Лагерфельда, украшена логотипом логотип 21 Rue Saint Guillaume (адрес штаб-квартиры дизайнера в Париже), а также подписью Жондо и красной каймой, характерной для раскрашенных вручную покойным дизайнером эскизов.

[ + – ] Себастьян Жардо в рекламной кампании Esurf Фото: Esurf

Особенность этой доски в том, что она не нуждается ни в каких волнах и может развивать скорость до 64 километров в час. Ее вес – около 10 кг, а стоимость – 24 900 евро +НДС. Она уже доступна для предзаказа на сайте компании. Свою покупку клиенту придется ждать от трех до четырех недель. Возможна доставка в любую точку мира, кроме Китая и Северной Америки.

Пьер Паоло Риги, президент и главный исполнительный директор Karl Lagerfeld, сказал, что электрическая доска для серфинга соответствует склонности покойного основателя к неожиданному сотрудничеству. За свою выдающуюся карьеру Лагерфельд конструировал все, начиная от хрустальной посуды и ручек и заканчивая наборами мелков и VIP-вертолетами.

Неудивительно, что рекламировать доску взялся сам Жондо. На рекламных постерах и в ролике он изображен в черном костюме и белой рубашке, словно Джеймс Бонд. Себастьян 20 лет был не только телохранителем Лагерфельда, но также его личным помощником и секретарем. Он даже написал книгу о своем боссе под названием Ça va, cher Karl? ("Как поживаешь, дорогой Карл?").

Карл Лагерфельд 19 февраля 2019 года скончался в больнице в Нейи-сюр-Сен от рака. Смертельно больной он впервые в истории не вышел к гостям показа Chanel Couture весна-лето 2019, который состоялся в парижском Гран-Пале.

После него осталась кошка Шупетт, которая, как того и хотел ее хозяин, живет в роскоши и под неустанной опекой.