Їй не потрібна хвиля. На честь Карла Лагерфельда створили електричну дошку для серфінгу (відео)

Дошка важить 10 кг і коштує 24 900 євро. За словами її творців, вона відображає пристрасть покійного Лагерфельда до несподіваної співпраці.

Електричну дошку для серфінгу в честь дизайнера Карда Лагерфельда представила компанія Esurf, повідомляє WWD.

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Вона була розроблена спільно з колишнім особистим охоронцем модельєра Себастьяном Жондо, який давно захоплюється екстремальними видами спорту.

Дошка Karl Lagerfeld X Esurf, крім імені Карла Лагерфельда, прикрашена логотипом 21 Rue Saint Guillaume (адреса штаб-квартири дизайнера в Парижі), а також підписом Жондо і червоною облямівкою, характерною для розфарбованих вручну покійним дизайнером ескізів.

[ + – ] Себастьян Жондо в рекламній кампанії Esurf Фото: Esurf

Особливість цієї дошки в тому, що вона не потребує ніяких хвиль і може розвивати швидкість до 64 кілометрів на годину. Її вага — близько 10 кг, а вартість — 24 900 євро + ПДВ. Вона вже доступна для попереднього замовлення на сайті компанії. Свою покупку клієнтові доведеться чекати від трьох до чотирьох тижнів. Можлива доставка в будь-яку точку світу, крім Китаю та Північної Америки.

Пʼєр Паоло Рігі, президент і головний виконавчий директор Karl Lagerfeld, сказав, що електрична дошка для серфінгу відповідає схильності покійного засновника до несподіваної співпраці. За свою видатну карʼєру Лагерфельд конструював усе, починаючи від кришталевого посуду і ручок і закінчуючи наборами крейди і VIP-вертольотами.

Не дивно, що рекламувати дошку взявся сам Жондо. На рекламних постерах і в ролику він зображений у чорному костюмі і білій сорочці, немов Джеймс Бонд. Себастьян 20 років був не тільки охоронцем Лагерфельда, але також його особистим помічником і секретарем. Він навіть написав книгу про свого боса під назвою Ça va, cher Karl? ("Як ся маєш, дорогий Карле?").

Карл Лагерфельд 19 лютого 2019 помер у лікарні в Нейї-сюр-Сен від раку. Смертельно хворий він вперше в історії не вийшов до гостей показу Chanel Couture весна-літо 2019, який відбувся в паризькому Гран-Пале.

Після нього залишилася кішка Шупетт, яка, як того і хотів її господар, живе в розкоші і під невтомною опікою.