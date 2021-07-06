Ивана Купала 2021: что можно и чего категорически нельзя делать в этот праздник

Ночь перед праздником Ивана Купала окутана мистикой: это время гаданий, желаний и обрядов.

Солнцеворот – древний языческий праздник, во время которого наши предки прославляли стихии воды и огня, а также духов природы. Раньше его отмечали в день летнего солнцестояния – 24 июня по старому стилю. Однако с переходом на Григорианский календарь дата сместилась и совпала с христианским праздником рождества Иоанна Предтечи, Крестителя (отсюда и народное название праздника — Купала).

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Теперь праздник Ивана Купала отмечают 7 июля, а ночь перед ним окутана мистикой. Фокус собрал все самые интересные купальские верования, приметы и традиции.

Все описания праздника Купалы имеют связь с огнем, символом летнего солнцестояния, и водой, дарующей жизнь. Именно эти две стихии являются ключевыми для праздника.

Обряды и традиции праздника Ивана Купала

До захода солнца накануне дня Ивана Купала необходимо сходить в баню или искупаться в водоеме. Если не успевали этого сделать вечером, то нужно было ждать до рассвета, но не купаться в глухую ночь, поскольку существовала опасность, что русалки или водяной могут утащить человека на дно.

Ночью же на берегах водоемов разжигали костры, вокруг которых и происходили основные действа. Наши предки верили, что именно в это время выходят на землю лешие, ведьмы и прочая нечисть, а вода и огонь защищают от них.

Возле купальского костра собирались молодые люди, которые водили хороводы, пели и танцевали. Когда пламя костра становилось немного ниже, прыгали через огонь, чтобы очиститься.

[ + – ] Магия Купальской ночи Фото: УНИАН

"На Иванов день, подкравшись, позову тебя попрыгать"

Существовало немало примет, связанных с этим обрядом. Так, если в момент прыжка влюбленная пара не разжала рук, значит, чувства будут крепкими и взаимными.

Кто прыгнет выше всех над костром, тот будет самым счастливым весь следующий год.

Считалось, что купальский костер помогает не только защититься от нечистой силы, но и сжигает все болезни и горести. Именно поэтому в него часто бросали какие-то вещи больных людей, поскольку верили, что такой обряд поможет выздороветь. Многие до сих пор верят, что если на листе бумаги записать все беды и проблемы, которые случились за последний год, а затем бросить список в огонь, они больше не повторятся.

Если же человек во время прыжка споткнулся и упал в огонь, говорили, что кроме ожогов его ждет большая беда. В случае, если разворошил костер ногой, вероятны проблемы в семье. А вот три удачных прыжка обещали здоровье и процветание.

[ + – ] Костры на Ивана Купала разжигали на берегах рек Фото: УНИАН

Люди верили в то, что на Ивана Купала полевые цветы и травы приобретают особые целебные свойства. Поэтому их собирали и сушили, а затем использовали для лечения и защиты дома не только от болезней, но также от сглаза, порчи и злых духов.

Особенно активно в эту ночь люди старались найти цветок папоротника, поскольку верили, что он цветет лишь на Ивана Купала. Наши предки были убеждены, что тот, кому посчастливится отыскать цветок папоротника, научится понимать язык растений и животных, а также найдет несметные сокровища.

Роса, собранная рано утром 7 июля, согласно поверьям, имеет магические свойства. Кто в эту ночь умоется росой, тот станет красивее, и весь следующий год болезни его минуют. Если этой росой окропить дом, то пропадут тараканы и надоедливые мошки. Росу собирали, накрывая траву скатертью, чтобы ткань пропиталась влагой. Затем ее выкручивали, и эту воду использовали для очищения.

На Ивана Купала существовала еще одна примета. Считалось: если кто-то в праздничный день перелезет через 12 заборов, у него исполнится самое заветное желание.

Чтобы в Купальскую ночь защитить дом от нечисти, на порог и подоконники клали крапиву и папоротник.

Гадания на суженого в ночь на Ивана Купала

Девушки плели венки и пускали их за водой, поставив в центр свечку, или же обходились без нее. Если венок плыл стремительно и далеко, а свеча горела ярко, это сулило скорое замужество. Кроме того, далеко уплывший венок обещал и долгую жизнь. Если венок крутился на одном месте или возвращался обратно к берегу – время выходить замуж еще не пришло. Если он прибивался к соседнему берегу, значит, именно где-то в той стороне живет суженный. Утонувший венок был плохой приметой: считалось, что девушка вообще никогда не выйдет замуж.

[ + – ] В Купальскую ночь девушки пускали венки по воде Фото: УНИАН

Чего нельзя делать на Ивана Купала

Раньше верили, что в эту ночь нельзя спать, поскольку просыпалась вся нечистая сила, которая могла причинить вред уснувшему человеку.

В ночь с 6 на 7 июля беременным женщинам нельзя было появляться возле воды, чтобы злые духи не навредили им и их будущему ребенку. Такой же запрет распространялся на детей и стариков.

Нельзя было ходить в лес после захода солнца, поскольку существовала опасность не вернуться обратно.

Женщины и девушки должны были выходить к костру и праздновать, чтобы не навлечь на себя подозрений, поскольку считалось, что купальского огня избегают только ведьмы.

[ + – ] Костер на Ивана Купала служил символом очищения Фото: УНИАН

На Ивана Купала нельзя ничего продавать и отдавать, а также одалживать деньги или брать в долг. Это могло привести к бедности. Если же в этот день человек случайно найдет на дороге или где-нибудь еще деньги, их ни в коем случае нельзя поднимать, даже если это большая сумма.

Погода на Ивана Купала