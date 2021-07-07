Знакомьтесь, Уна Пейдж Херд! Бывшая жена Джонни Деппа показала видео со своей дочерью

Уна Пейдж Херд появилась на свет три месяца назад. Ее родила суррогатная мать.

Спустя почти три месяца после появления на свет дочери голливудская актриса Эмбер Херд наконец показала малышку Уну Пейдж широкой публике в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

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На кадрах знаменитость держит на руках малышку и пьет зеленый смузи, сидя за столом на кухне, уставленном овощами и фруктами.

"Вы можете вывезти девушку из Лос-Анджелеса, но вы не можете вывезти Лос-Анджелес из нее", – подписала видео бывшая жена Джонни Деппа.

Девочка появилась на свет еще 8 апреля. Ее родила суррогатная мать. О пополнении в своей семье Херд написала спустя почти два месяца, в начале июля, поделившись снимком, где она с новорожденной.

По словам актрисы, дочь, названная Пейдж в честь матери актрисы, стала "началом ее оставшейся жизни". Имя Уна имеет шотландское происхождение и означает "чистый и святой".

Уна Пейдж родилась почти через пять лет после того, как Херд развелась с Джонни Деппом. Пара связала себя узами брака в 2015 году, и актер говорил, что он хочет много детей от Эмбер. Однако врачи предупредили женщину, что она не сможет выносить дитя.

Через два года брак знаменитостей распался, обернувшись грандиозным скандалом. Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии. Из-за громких судебных разбирательств он понес серьезные карьерные и репутационные потери. Несмотря на проигранные суды, недавно он заявил, что имеет веские доказательства лжи со стороны экс-супруги, и намерен продолжить борьбу.