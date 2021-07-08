Netflix выпустил трейлер сериала "Как стать тираном" со Сталиным и детьми на обложке

В новом документальном сериале исследуются причины, по которым к власти в разных странах приходят диктаторы. Среди мировых тиранов – и Иосиф Сталин.

9 июля на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера документального сериала "Как стать тираном", трейлер которого появился в сети еще 14 июня, однако из-за того, что он длительное время был в закрытом доступе, поэтому внимание к себе привлек только сейчас.

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"Как стать тираном" представляет собой исторический сериал, в котором исследуется, как к власти пришли такие, как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и другие известные диктаторы ХХ-го века.

"Тираны подтверждают своим примером, чтобы держать бразды правления в железном кулаке, амбициозный лидер должен знать, как обрести абсолютную власть", – гласит синопсис фильма.

Продюсером и диктором выступил обладатель "Эмми", "Золотого глобуса" и премии Гильдии киноактеров США Питер Динклэйдж, известный зрителям по сериалу "Игра престолов", где он сыграл Тириона Ланнистера.

[ + – ] Кроме Сталина, в сериале рассказывается о Саддаме Хусейне, Муаммаре Каддафи и других диктаторах

В рассказе актера используется черный юмор, чтобы представить аргументы в пользу абсолютного правления, а также понять, почему тиранические модели повторяются во времени.

"Если вы хотите править, вы сначала должны поверить в то, что можете. Чтобы по-настоящему показать свою любовь, вам нужно твердой рукой направлять стадо. Вы тоже можете создать непреходящее небо на земле, и вы будете его путеводным светом", – говорит Динклэйдж.

Напомним, в России до сих пор считают Иосифа Сталина одной из самых выдающихся личностей в истории. В течение последних лет пятерка лидеров не менялась: в нее входят Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Александр Пушкин, Петр I и Владимир Путин.