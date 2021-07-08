Netflix випустив трейлер серіалу "Як стати тираном" зі Сталіним і дітьми на обкладинці

У новому документальному серіалі досліджуються причини, через які до влади в різних країнах приходять диктатори. Серед світових тиранів — і Йосип Сталін.

9 липня на стримінговому сервісі Netflix відбудеться премʼєра документального серіалу "Як стати тираном", трейлер якого зʼявився в мережі ще 14 червня, проте через те, що він тривалий час був у закритому доступі, увагу до себе привернув тільки зараз.

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"Як стати тираном" являє собою історичний серіал, в якому досліджується, як до влади прийшли такі, як Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафі й інші відомі диктатори ХХ-го століття.

"Тирани підтверджують своїм прикладом, щоб тримати кермо влади в залізному кулаці, амбітний лідер повинен знати, як знайти абсолютну владу", — говорить синопсис фільму.

Продюсером і диктором став володар "Еммі", "Золотого глобуса" і премії Гільдії кіноакторів США Пітер Дінклейдж, відомий глядачам за серіалом "Гра престолів", де він зіграв Тіріона Ланністера.

[ + – ] Крім Сталіна, в серіалі розповідається про Саддама Хусейна, Муаммару Каддафа й інших диктаторів

В оповіданні актора використовується чорний гумор, щоб представити аргументи на користь абсолютного правління, а також зрозуміти, чому тиранічні моделі повторюються в часі.

"Якщо ви хочете правити, ви спочатку повинні повірити в те, що можете. Щоб по-справжньому показати свою любов, вам потрібно твердою рукою спрямовувати стадо. Ви теж можете створити неминуще небо на землі, і ви будете його дороговказним світлом", — говорить Дінклейдж.

Нагадаємо, в Росії до цих пір вважають Йосипа Сталіна однією з найвидатніших особистостей в історії. Протягом останніх років пʼятірка лідерів не змінювалася: до неї входять Йосип Сталін, Володимир Ленін, Олександр Пушкін, Петро I і Володимир Путін.