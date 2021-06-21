Позиції Путіна впали вдвічі в рейтингу найвидатніших особистостей і виросли у Сталіна

Президент РФ набрав всього 15% голосів в рейтингу найвидатніших людей усіх часів і народів.

У Росії істотно скоротилася кількість громадян, які вважають президента Володимира Путіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів. Про це повідомляють Відкриті медіа з посиланням на дані опитування "Левада-центр".

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У порівнянні з даними аналогічного опитування в 2017 році, показник скоротився більш ніж удвічі: з 34% до 15%. Останнє опитування поводилося в травні 2021 року.

В рамках опитування росіянами запропонували вибрати 10 найвидатніших людей усіх часів і народів. Відзначається, що опитування проводилося по загальноросійської репрезентативною вибіркою серед 1620 людейчоловік.

Вперше Путін з'явився в топі цього рейтингу в 2003 році, змістивши Юрія Гагаріна. Протягом наступних років п'ятірка лідерів не змінювалася: в неї входять Йосип Сталін, Володимир Ленін, Олександр Пушкін, Петро I і Володимир Путін. У 2008 та 2017 років році Путін двічі набирав більше 30%, також він ніколи не опускався нижче 20%.

Фото: Путин

В цьому році впав рейтинг майже у всіх лідерів рейтингу, крім Сталіна, він очолює список з 2012 року. Його вага виросла з 38% у 2017 році до 39% в нинішньому.

За останній час також зросла кількість росіян, які називають видатною особистістю Олександра Сахарова — з 2% до 7%.

Найбільше зросла частка росіян, які вагаються з відповіддю: з 9% до 19%.

За словами політолога Аббаса Галлямова, ситуація вказує на прояв протестних настроїв. Падає популярність Путіна не тільки в прив'язці до поточної ситуації, а й в цілому оцінка його як історичної постаті.

"Мабуть, люди розуміють, що епоха змінилася, і зараз вирішувати поставлені перед тобою політичні завдання треба вже по-іншому. Сталінські технології пішли в історію разом з самим Сталіним", — говорить політолог.

Зниження рейтингів лідерів опитування політолог пояснює появою запита на нових героїв. Також експерт вважає, що в цілому людям перестала бути цікава історія, так як їх їй "загодували".

Нагадаємо, в минулому році в РФ рейтинг довіри Путіну впав до мінімального показника за 2,5 роки. У порівнянні з листопадом 2017 року рейтинг довіри Путіну знизився на 36% — з 59%.